Un incendi arrasa una nau de reciclatge de plàstics a Alginet

Una empresa de reciclatge de plàstics ha cremat aquesta passada matinada a Alginet, segons fonts del Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat. El foc ha començat minuts després de les tres del matí en una nau situada al carrer Mitgera del polígon industrial de la localitat; en concret, les flames han començat en la zona exterior de la nau, en un lloc on s'acumulava molt de material.

Fins al lloc s'han desplaçat immediatament cinc dotacions de bombers procedents dels parcs de Torrent, Silla, Catarroja, Cullera i Alzira, així com dues unitats de comandament. Els efectius han treballat no sols per a extingir les flames, sinó per a evitar que el foc s'estenguera a les naus confrontants.

A les 7.14 hores s'ha donat per controlat l'incendi industrial, encara que els bombers hi romanen per a apagar del tot el foc, ja que encara hi ha molta càrrega tèrmica en el lloc del sinistre.

Els treballs continuaran previsiblement durant tot el matí.