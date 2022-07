Un de cada tres municipis de la Comunitat Valenciana segueix sense tindre el seu pla d'emergències

En concret, són 154 municipis els que manquen d'aquest document: 39 a la província de Castelló, 88 a València i 27 a Alacant. Són localitats de totes les característiques possibles: en risc de despoblació com Millares, o superpoblades com l'Eliana o la Pobla de Vallbona. L'Horta és la comarca que menys plans d'emergències té amb grans ciutats que no en tenen, com Torrent o Burjassot, però en total són 23 municipis de l'àrea metropolitana. A la Ribera són 16 els que encara no han entregat aquest document a la Conselleria de Justícia i Govern Interior, responsable última d'aquesta iniciativa.

La resta, 387 localitats, sí que disposa d'aquesta eina amb més o menys edat i amb més o menys vigència. N'hi ha d'aprovats en 1996, com Almàssera, i altres d'aquest mateix any, com Rafelbunyol, i l'Agència de Seguretat i Emergències avisa que tots els plans haurien de sotmetre's a una revisió si van ser aprovats abans de 2016.

Per a això, en 2021 es van concedir ajudes a tots els municipis que ho van sol·licitar per a finançar la redacció d'aquest pla, i molts dels que segueixen sense tindre'l tenen assignada una quantia que hauran de justificar. "Les subvencions són precisament perquè els redacten, però falta voluntat per part del municipalisme per a traçar aquests plans d'emergència", assenyala José María Ángel, secretari autonòmic de Seguretat i Emergències. No obstant això, reconeix que les localitats més menudes manquen de personal i mitjans per a poder complir amb les exigències de l'Administració.

Cal destacar que l'actualització d'aquesta llista correspon a l'última Comissió de Protecció Civil, que es va celebrar el 12 d'abril, i la pròxima serà demà 8 de juliol, per la qual cosa es podrien validar plans presentats en aquests tres mesos.

Només el 18 % dels pobles obligats a tindre un pla municipal d'incendis forestals l'ha presentat

A més del Pla territorial d'emergències, l'Agència de Seguretat obliga 119 municipis de tota la Comunitat Valenciana a disposar d'un pla d'actuació municipal (PAM) contra els incendis forestals. Només el tenen 22 localitats malgrat que l'exigència és ferma i han de complir-la per la casuística concreta d'aquesta mena de poblacions. La majoria té diverses hectàrees de massa forestal, per la qual cosa urgeix disposar d'aquest manual per a extingir el foc. Ací radica la principal diferència amb el Pla antiincendis de la Conselleria d'Agricultura, que es focalitza, sobretot, en les actuacions per a la prevenció del foc. El PAM se centra en l'extinció del foc i en com els ajuntaments organitzen els seus recursos per a aquesta finalitat, a més de les mesures d'evacuació en cas d'afectar habitatges.

"En aquest cas, l'exigència es dona en moltes ocasions en poblacions rurals que no tenen capacitat ni econòmica ni juridicoadministrativa per a la seua redacció", reconeix el secretari autonòmic. Per això, insisteix: "Per a això estan les ajudes, perquè tots puguen tindre aquestes eines".

Cal destacar que dels cinc municipis inclosos dins del Pla de prevenció d'incendis forestals del Parc Natural de Las Hoces del Cabriel, només compten amb aquest PAM tres d'aquests: Requena, Camporrobles i Villargordo del Cabriel, però no en tenen ni Cofrentes ni la mateixa Venta del Moro, on es va originar l'incendi.

Per províncies, a Castelló són Alcalà de Xivert i Vilafamés els únics obligats que han redactat el pla. A València són 8 de 49 obligats, entre els quals es troben Carlet, Paterna i Ontinyent, mentre que a Alacant n'hi ha un total de 54, però només 12 que han complit amb la seua obligació, com Pego o Pedreguer.