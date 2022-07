Campanya d’abonaments amb l’atractiu de l’Eurolliga

Només 24 hores després que es confirmara que els seus dos primers equips, el masculí i el femení, jugaran la Euroleague i la Euroleague Women, el València BC va anunciar la campanya d’abonaments per a la pròxima temporada 2022/23. La doble i històrica participació en la màxima competició europea és el principal atractiu amb el qual el club crida l’afició a repoblar les graderies del pavelló sota el lema “On naix la passió”.

Com en els últims anys, hi ha un abonament global que permetrà assistir a tots els partits de tots dos equips a la Fonteta, incloses les eliminatòries de la Lliga Endesa i de l’Eurolliga, la qual cosa assegura un mínim de 56 partits. A més, torna a haver-hi un abonament només per a l’equip femení.

Els socis que tenen la renovació automàtica veuran renovat el seu abonament si no comuniquen el contrari, cosa que poden fer fins al dia 13 de juliol. Del dia 11 fins al 13 de juliol, tots els abonats podran millorar la seua localitat, dins dels seients disponibles, en el web del club, i el dia 14 s’obrirà la venda d’abonaments per a socis nous.

Els preus d’aquest abonament global oscil·len entre els 250 euros de la graderia de fons fins als 800 i 980 euros de la tribuna lateral i central, respectivament. L’abonament estàndard del femení és de 140 euros.

D’altra banda, el València igualarà hui —el termini acaba a les 23.59 h— l’oferta per Kalinic si no rep una indemnització pròxima al milió d’euros pel serbi. A més, el club negocia amb Unicaja el traspàs dels drets ACB de Will Thomas, cosa que li reportaria poc més de 50 000 euros.