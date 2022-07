L’Ontijazz inclou The Pickin Boppers i la Lírica Big Band amb l’olleriana Eva Romero

El XIV Festival Ontijazz tornarà a portar a Ontinyent destacats grups valencians de swing, jazz i blues, els quals actuaran a l’aire lliure, en plena plaça de la Concepció. El festival, que tindrà lloc els dijous 21 i 28 juliol, és una iniciativa organitzada per l’Ajuntament d’Ontinyent i l’acadèmia de música Ad Libitum, que en els últims anys s’organitza en homenatge a qui va ser-ne l’impulsor, Luis Martínez, i que s’inclou també en la programació de “Cultura de barri”. El regidor de Cultura, Àlex Borrell; Lluís Muñoz, d’Ad Libitum, i Luis Martínez, fill de l’impulsor, van presentar ahir la programació del festival.

El dijous 21 de juliol hi actuarà el grup The Pickin Boppers, que fusiona el swing i el jazz amb rhythm and blues i rock and roll dels anys 50 i 60. Entre els components del grup hi ha David Garzinsky a la guitarra, Gerard Vercher al saxo, Jesús López a la bateria i l’ontinyentí Tonete Puerto al contrabaix. Serà a les 22.30 hores.

La segona actuació serà el 28 de juliol, a la mateixa hora i en el mateix lloc, amb la Lírica Big Band, un grup creat i dirigit pel trombonista Kako Rubio i format per 18 músics de reconegut prestigi, que, en aquesta ocasió, comptarà amb la participació de la cantant de l’Olleria Eva Romero.

Enguany, cada establiment hostaler participant oferirà el seu propi menú i oferta gastronòmica especial, segons va explicar Luis Martínez. L’edil de Cultura, Àlex Borrell, va destacar que el festival “s’ha convertit ja en un dels esdeveniments culturals més esperats de juliol”. Per la seua banda, Lluís Muñoz, d’Ad Libitum, va definir la programació d’enguany com “molt interessant, amb destacats músics valencians, alguns d’ells i d’elles de la comarca”.