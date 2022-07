Llum verda al projecte per a reparar les vidrieres i les filtracions de l’hemicicle municipal

La Junta de Govern Local ha donat llum verda al projecte bàsic i de rehabilitació i d’adequació de l’hemicicle i de l’escala principal de la casa consistorial, un projecte que té una inversió estimada de 338.807 euros i un termini d’execució de quatre mesos. Les obres seran compatibles amb la celebració de les sessions plenàries. “Es tracta d’una obra molt necessària per les diferents patologies que s’han anat constatant”, ha expressat el vicealcalde.

Entre els treballs previstos hi ha la recuperació de l’estat original de la vidriera de l’hemicicle, la substitució de les dues claraboies exteriors, l’eliminació de filtracions i el canvi i la reubicació del sistema d’il·luminació de les vidrieres de l’hemicicle i de l’escala. “Tot això atenent criteris d’integració patrimonial, seguretat estructural, estalvi energètic i confort higrotèrmic” i “de manera que la planificació dels treballs s’adapte a les necessitats d’ús de l’edifici”, ha apuntat el vicealcalde Sergi Campillo.

L’edifici actual té el seu origen en un conjunt d’edificacions antigues formades per la Casa de l’Ensenyament, fundada per l’arquebisbe Mayoral entre 1758 i 1763 com a col·legi de xiquetes de l’antiga església de la Confraria de la Sang, l’antiga església de Santa Rosa de Lima i l’ampliació iniciada en 1904 pels arquitectes Francisco Mora i Carlos Carbonell sobre els solars del derrocat convent de Santa Tecla o antic convent de Sant Francesc. L’hemicicle i l’escala principal són fruit de l’ampliació i la reforma que es van dur a terme entre els anys 1915 i 1942.