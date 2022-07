La Policia de Catarroja retira 70 cotxes abandonats en el primer semestre de 2022

La Policia Local de Catarroja ha iniciat 70 expedients per a la retirada de vehicles abandonats en la via pública des de l’inici de l’any fins ara. Des de l’Àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament de Catarroja són conscients que la presència d’aquests vehicles als carrers no només limita les places lliures, sinó que també pot provocar danys en els vianants pel seu estat, que no sol ser el més adequat, i, finalment, deteriora la imatge pública. Per això, han actuat en conseqüència.

“Agraïm la col·laboració ciutadana que permet a les patrulles i a la secció administrativa de la Policia Local realitzar els tràmits per a la retirada de vehicles que ocupen places d’aparcament i poden provocar danys en el nostre terme pel seu estat d’abandó”, explica Martí Raga, regidor d’Urbanisme. “Des de l’Ajuntament busquem totes les alternatives per a millorar els espais destinats als vehicles, com la recent millora dels 6.000 metres quadrats d’espai per a l’aparcament a les Barraques”, conclou Jesús Monzó, alcalde de Catarroja. La Policia Local és l’encarregada de tramitar el trasllat dels vehicles fins al desballestador, encara que primer cal notificar-ho adequadament al titular, un procés administratiu que se sol allargar en el temps. No obstant això, una vegada conclòs, es recullen amb la grua i es tracten com a residus sòlids, amb la qual cosa el consistori recupera la inversió efectuada pel desplaçament.