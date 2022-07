El PP reclama més eficàcia en la gestió sanitària a la Ribera

El PP d’Alzira va criticar ahir el triomfalisme del Govern autonòmic respecte a la gestió sanitària i va atribuir la reducció de les llistes d’espera de l’Hospital de la Ribera al desviament de pacients a la sanitat privada. “Si, en quatre anys de gestió pública, s’han invertit 18 milions d’euros a la Ribera, potser la nostra situació hauria de ser una altra, ja que és evident que aquests 18 milions d’euros no s’han gestionat com cal i la nostra sanitat va a pitjor”, assenyala el partit, que demana un gir en les polítiques sanitàries per a evitar demores i oferir “un model de salut públic gratuït i, sobretot, eficaç”.