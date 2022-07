El sector tauleller tem que es duplique enguany la seua factura energètica

La facturació total del sector tauleller en 2021 va ser de 4.855 milions d’euros, amb una pujada del 26,4 %, dels quals 3.655 milions es van destinar als mercats d’exportació, que van registrar un increment del 24,6 %. El mercat domèstic va créixer un 32 %, fins als 1.189 milions, segons un comunicat que la patronal Ascer ha publicat hui i en el qual dona compte de l’assemblea general de l’associació. En la reunió que es va mantindre dijous a la vesprada, el seu president, Vicente Nomdedéu, i el secretari general, Alberto Echavarría, van presentar el resum d’activitats de 2021, l’execució del pressupost i el balanç de comptes, així com un repàs dels principals indicadors sectorials d’un any “que va suposar una recuperació, després d’un 2020 atípic i molt marcat per la pandèmia”.

Segons l’informe intern elaborat per Ascer, en 2021, la factura sectorial d’energia es va incrementar un 126 % i la previsió per a 2022 és d’un creixement exponencial que es podria duplicar. Tal com va assenyalar Nomdedéu en la seua al·locució, “segons les últimes estadístiques d’exportació i les enquestes que internament elaborem entre els associats, la demanda està començant a registrar signes evidents d’alentiment. Si l’any passat traslladàvem que estàvem davant d’una crisi de costos i no de demanda, ara veiem com s’ha girat perillosament la truita i els mercats acusen ja una certa fatiga davant de les revisions a l’alça de les nostres tarifes”.

Vicente Nomdedéu va manifestar “el compromís de la indústria d’aconseguir els objectius de descarbonització fixats per Europa; no obstant això, necessitem un major horitzó temporal i un acompanyament per part de les administracions. No podem escometre les grans inversions necessàries per a la transformació dels nostres processos sense el suport i la complicitat dels nostres governants. D’altra banda, difícilment podrem embarcar-nos en l’enorme esforç inversor necessari per a la transició energètica sense un marc clar establit i si ens veiem penalitzats, en el nostre dia a dia, amb impostos creixents i traves derivades de les erràtiques polítiques industrials del nostre país”.

Creixement

El sector ceràmic espanyol “fa més d’una dècada que està creixent per damunt del ritme de l’economia i té l’estructura econòmica, la solvència i la capacitat necessària per a continuar sent un referent a escala mundial”, segons el comunicat. El president d’Ascer va animar les empreses a “dissenyar estratègies innovadores perquè siguen cada dia més competitives, oferint productes i serveis de més valor afegit, a través de la marca, la innovació, el servei, la qualitat, el disseny i les tecnologies, o els avantatges competitius que ens diferencien dels altres”, així com a “alimentar constantment la formació dels nostres col·laboradors o empleats, perquè el coneixement pot ser un dels avantatges competitius més constants al llarg del temps”.

Sobre la negociació del conveni col·lectiu, Nomdedéu va assenyalar que les postures estan, en aquests moments, molt allunyades, i que el principal escull és la pretensió sindical d’augments salarials lligats a l’IPC. “La nostra voluntat és arribar a un acord satisfactori per a totes dues parts i que aporte estabilitat en aquest important capítol de despesa en les nostres empreses”.