APP València es reforça perquè els veïns denuncien els desperfectes de la ciutat

L’app de l’Ajuntament de València ha presentat un nou gir al seu particular “gran germà”: el portal d’incidències, en el qual cada dispositiu mòbil que circula pels carrers es converteix en un detectiu particular que, amb només un o dos clics, pot avisar a qui corresponga que fa falta una reparació a la ciutat.

El canvi principal radica en el fet que, quan el ciutadà detecte una anomalia, aquesta anirà a parar directament a la brigada de torn, sense passar pel 010. “S’eviten passos intermedis per a ser més ràpids, perquè la qüestió no és que es detecten incidències, sinó que aquestes es resolguen”.

No es tracta d’un portal de reivindicacions —sol·licitar un carril bici, una obertura de carrer, construir un jardí... —, sinó de cirurgies d’urgència: papereres trencades, plagues, contenidors cremats, cloaques destapades... Abans calia telefonar a la centraleta municipal, demanar ser remesos a una determinada regidoria i que un funcionari es convertira en quadern de queixes apuntades en un tros de paper. “Ara, per exemple, si un ciutadà detecta un fanal trencat, passa directament a l’equip d’il·luminació de zona. Si s’arriba a la contracta o al servei, s’estalvia temps i es guanya en agilitat”.

El regidor d’Agenda Digital, Pere Fuset, assegurava que “l’important és que s’han resolt el 77 % de les incidències”. La neteja és l’element més repetit dins de les incidències, seguit per jardineria i il·luminació. En aquest sentit, el regidor ha assegurat que “moltes d’aquestes incidències se solucionen en qüestió d’hores i que unes altres tarden més perquè s’incorporen a una planificació. Per exemple, si hi ha una queixa per un tema de jardineria, s’incorpora a la pròxima labor de poda”.

L’app, en l’últim balanç, genera només la quarta part de les incidències (quatre mil entre 16.000). Per això interessa reforçar el dispositiu mòbil, que, a més, està en la portada de l’aplicació. “És més dinàmic, perquè vas pel carrer. Pots enviar directament la foto del problema detectat... Però, per a fer-ho, calia fer-la més ràpida i intuïtiva”. Actualment ja la tenen descarregada 140.000 persones, els quals, després de la tasca de detectiu, reben una notificació que la seua alerta ha sigut solucionada.