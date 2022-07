Col·legis i instituts podran mantindre alguns llibres de text malgrat la nova llei

Els dos pròxims cursos es produirà una gran renovació dels llibres de text, arran de la implantació a les aules de la nova llei educativa, la Lomloe, que arribarà a partir de setembre als nivells imparells d’Infantil, Primària, Secundària, Batxillerat i FP.

Davant d’això, la Conselleria d’Educació ja ha previst una inversió total de 120 milions d’euros que es repartirà entre el 2022-23 i el 2023-24 (60 milions cada curs) per a renovar tots els llibres de text de XarxaLlibres, perquè els materials estiguen adaptats als nous currículums educatius, com va publicar aquest periòdic.

No obstant això, malgrat aquesta previsió, Educació ha enviat recentment als centres educatius públics una circular en la qual “flexibilitza” el canvi dels manuals i, per al pròxim curs, permet als col·legis i instituts mantindre alguns dels llibres emprats fins ara. En concret, segons apunta el departament de Campanar, s’ha arribat a un acord amb els representants dels equips directius per a facilitar-los la tasca “per si en alguna assignatura tenen dubtes de quin llibre i quina editorial triar”.

No serà generalitzat

Les mateixes fonts expliquen a Levante-EMV que “si no es trien els llibres de totes les assignatures per als cursos que canvien a la Lomloe, no es perden els diners per al centre”. Així, en aquests casos, podran guardar-se aquesta dotació per a fer els canvis al complet del banc de llibres en 2023-24.

Des de la Conselleria destaquen que, si es produeix això, “siga amb els materials curriculars que siga i decidits de manera autònoma per cada equip de cada centre, en els cursos en què es fa el canvi curricular tot l’alumnat tindrà el material de treball que correspon a les adaptacions, bé amb llibres de text nous, bé amb materials curriculars que trien i dissenyen els docents”.

A més, la Conselleria assenyala que l’aplicació d’aquesta mesura “no és generalitzada i els equips docents dels centres no es quedaran sense triar cap llibre de text dels cursos en què s’implanta la Lomloe”, que en 2022-23 seran 1r, 3r i 5é de Primària, 1r i 3r d’ESO i 1r de Batxillerat i FP.

“El funcionament de reposició de bancs de llibres s’aplicarà de manera ordinària i, en aquells casos en què no s’adquirisquen llibres d’alguna assignatura puntual (i en els quals el professorat tindrà els seus plans de materials adaptats), els centres no perdran els fons econòmics que els corresponen i tindran l’oportunitat d’adquirir-los una vegada s’hagen decidit en el curs 2023-24, juntament amb els altres canvis”, resumeix la Conselleria.

Des de l’Associació de Directores i Directors d’Infantil i Primària (Adip-PV) afirmen que aquesta decisió permetrà que l’“aplicació de la Lomloe no siga brusca, ja que es podrà gastar el mateix material però canviant la manera de treballar segons marca la nova llei. Els que decidisquen no canviar els llibres es guarden els diners per a fer-ho el curs que ve”, conclou.