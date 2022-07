Les Corts demanen que el Ball de Torrent siga reconegut BIC de rellevància local

Les Corts han aprovat per unanimitat una proposició no de llei (PNL), presentada pel Grup Parlamentari Socialista, amb la qual demanen que el Ball de Torrent siga reconegut com a bé immaterial cultural de rellevància local i reclamen a les diferents autoritats competents la posada en marxa de campanyes promocionals per a fomentar-ne el coneixement. Així, la iniciativa, presentada per la portaveu de Cultura del PSPV-PSOE a les Corts, Trini Castelló, insta a incloure a aquesta dansa popular en l’Inventari general del patrimoni cultural valencià i planteja “campanyes de difusió per a potenciar-ne el coneixement social en tot el territori valencià”.

En aquest sentit, la diputada socialista ha defensat que “el Ball de Torrent és una senya d’identitat dels valencians” i ha destacat “la seua vocació universal dins de la Comunitat”. A més, Castelló ha convidat la resta de dirigents a “protegir el patrimoni cultural valencià i potenciar la investigació, recuperació i difusió del nostre folklore, en nom de l’autenticitat de la cultura popular de la nostra terra”. “Hem d’impulsar l’intercanvi entre poblacions dels diferents béns immaterials de naturalesa artística del nostre territori”, ha reivindicat la diputada Trini Castelló. “El Ball de Torrent és un dels espectacles més interessants de la coreografia popular valenciana, en què el poble és el vertader protagonista. Es tracta d’una combinació de dansa, música i narració satírica que, encara que no ha pogut ser datada de manera concreta, té els seus orígens, segons alguns autors, en 1665, en les festes que es van celebrar a Torrent amb motiu de l’estada per malaltia del virrei de València en la localitat”, ha explicat la portaveu de Cultura del PSPV-PSOE a les Corts, Trini Castelló. Amb tot, la iniciativa socialista proposa iniciar les gestions necessàries per a incloure el Ball de Torrent en l’Inventari general del patrimoni cultural valencià, amb la qualificació de bé immaterial cultural de rellevància local, així com atorgar a diferents grups de danses —Grup de Danses Alimara, Grup de Ball L’U i Dos de Torrent i Grup de Ball de Torrent— el títol de protectors del patrimoni cultural valencià.