Espanya supera els 2.000 casos de pigota dels micos

Espanya ja ha notificat un total de 2.034 casos confirmats de pigota dels micos, segons les dades en data de 8 de juliol de la Xarxa Nacional de Vigilància Epidemiològica (RENAVE), que coordina el Ministeri de Sanitat.

Fins a 16 comunitats autònomes han registrat positius: Madrid, 922; Catalunya, 665; Andalusia, 181; Canàries, 66; Comunitat Valenciana, 49; Balears, 35; País Basc, 31; Aragó, 23; Astúries, 16; Castella-la Manxa, 12; Galícia, 12; Castella i Lleó, 6; Navarra, 6; Extremadura, 4; Cantàbria, 3, i Múrcia, 3.

Dels casos dels quals es disposa informació, un total de 1.512 són homes i 16 dones. L’edat oscil·la entre els 3 i els 76 anys, amb una mitjana d’edat de 37 anys, amb un rang entre 31 i 44 anys.

El Ministeri de Sanitat disposa de la data d’inici dels símptomes en 1.391 casos, dels quals el primer cas notificat va iniciar símptomes el 26 d’abril, i l’últim, el 5 de juliol. No obstant això, Sanitat ha avisat que hi ha un retard en la notificació de casos a la plataforma SiViEs, per la qual cosa les dades corresponents als últims dies de la corba “han de ser interpretades amb cautela”.

Quant als símptomes, la majoria de casos ha presentat exantema anogenital (63,6 %) i, en altres, localitzacions (53,7 %), febre (54,5 %), astènia (39,8 %) i limfadenopaties localitzades (39,8 %).

Un total de 38 pacients dels 648 dels quals es disposa informació (5,9 %) han patit complicacions al llarg del seu procés clínic. Les més freqüents han sigut les infeccions bacterianes secundàries i les úlceres bucals. En total, s’han produït 36 hospitalitzacions i cap mort.

De 429 casos dels quals es disposa d’informació sobre el mecanisme de transmissió més probable, el 89,7 % va ser per contacte estret en el context d’una relació sexual i el 10,3 % per contacte estret no sexual.