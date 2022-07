L’accident del Pou Clar va tindre lloc en una zona d’accés delimitat

El succés va commocionar ahir els residents d’Ontinyent i la resta de la Vall d’Albaida. Un home va morir al Pou Clar d’Ontinyent després de patir un accident en unes escales del paratge natural. Els primers avisos es van rebre a les dues de la vesprada i alertaven d’una caiguda “d’un home major, amb un colp al cap, que està inconscient”.

Així, una patrulla de la Policia Local d’Ontinyent es va traslladar de seguida fins al lloc dels fets per a localitzar el punt en el qual es trobava l’home ferit. Al seu torn, el 112 va tramitar un avís sanitari urgent i diverses dotacions dels parcs de bombers d’Ontinyent van acudir fins al lloc dels fets. D’altra banda, un vehicle de la Policia Local d’Ontinyent va recollir un metge del centre sanitari de l’avinguda d’Albaida per a assistir el ferit. Els sanitaris del Servei d’Assistència Mèdica Urgent (SAMU) van auxiliar la víctima, que havia entrat en parada cardíaca. No obstant això, minuts després es va constatar la seua defunció.

La víctima és un home de 83 anys resident a Gandia. Les fonts municipals consultades han explicat que l’incident va tindre lloc en la zona de Galindo, on l’accés està delimitat, ja que s’hi pot circular una vegada dins, però no és una entrada permesa per a usuaris que arriben de l’exterior.

De fet, l’escala de Galindo va ser un dels dos accessos de control habilitats en el sistema aprovat en 2020 per les restriccions de la pandèmia. No obstant això, una de les novetats del pla que ha presentat enguany el consistori d’Ontinyent és la unificació de l’entrada i eixida en l’accés de la senda de l’Alba, amb la qual cosa en la zona on va tindre lloc l’accident només es pot circular una vegada dins i està prohibit l’accés i l’eixida de persones.