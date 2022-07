La pedrera és un terç del grup

El nou València de Gennaro Gattuso ha completat la seua primera setmana d’entrenament. Encara que de nou només té el cos tècnic. El mercat està parat i la plantilla presenta una sèrie de mancances importants en la columna vertebral i en les bandes. Per a pal·liar aquest problema, el preparador italià està augmentant cada vegada més la presència de jugadors de la pedrera, en vista que ni ix ningú ni arriben reforços. Aquest cap de setmana passat, els futbolistes del filial van representar més d’un terç del planter.

Amb les vacances addicionals de Guedes i Soler, Gattuso ha recorregut a Xavi Estacio i Darío Serra, que sumats als Rubo Iranzo, Facu González, Javi Guerra, Alessandro Burlamaqui, Jesús Santiago Yellu, Pedro Alemañ, Pablo Gozálbez, Hugo González i Fran Pérez, fa que siguen onze els futbolistes del filial (dotze si comptem Cristhian Mosquera, que ja és virtualment jugador del primer equip). De la primera plantilla n’hi ha 21 (20 sense el jove central), amb la qual cosa els futbolistes del filial representen el 34 % de l’equip.

Dos centrals, un lateral, quatre migcampistes, tres extrems i un mitjapunta són les posicions que aporta ara mateix l’acadèmia a la primera plantilla. A l’espera d’eixides i arribades, el València té un greu problema en l’eix de la saga, el centre del camp (on Gattuso vol alinear tres futbolistes) i en l’extrem, posició en la qual no té ni un sol futbolista pur i estan sent els alumnes avantatjats del Mestalla (Fran Pérez i Hugo González) els que estan posant la profunditat en els entrenaments.