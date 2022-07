Puig descarta restriccions i confia que la corba de contagis s’aplanarà d’ací “10 o 15 dies”

No hi haurà restriccions malgrat l’augment dels contagis covid. El president de la Generalitat, Ximo Puig, després de reunir-se amb els experts, ha descartat la posada en marxa de mesures extraordinàries com l’aïllament obligatori de les persones contagiades o l’obligatorietat de la mascareta en espais tancats (ja ho és en transport públic i centres sanitaris), encara que sí que ha aconsellat que aquesta s’utilitze en les aglomeracions, “especialment en llocs sense ventilació”, i ha posat el focus en la vacunació de reforç.

“L’escenari que es planteja és que no hi haja noves restriccions aquest estiu i que la situació evolucione favorablement”, ha expressat Puig, que ha indicat que, segons els models dels experts, s’hauria de produir un “aplanament” de la corba d’ací a 10 o 15 dies. Així, ha afegit que s’espera arribar a agost amb una situació de descens “contundent”. No obstant això, fins que aquesta situació arribe, ha apel·lat a la “prudència”. “La covid no està de vacances”, ha assenyalat el president, que ha insistit que la vacunació “és la millor pantalla de protecció”. En aquest sentit, ha anunciat que la Generalitat demanarà en el pròxim Consell Interterritorial de Sanitat, en el qual es reuneixen comunitats i Ministeri, que s’estudie la inoculació de la quarta dosi de reforç. Aquesta, segons ha indicat, seria, en primer lloc, per a la població vulnerable.