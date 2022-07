Cau a Xàbia del balcó d’un xalet quan intentava fer-se una foto

Un jove que estava de vacances amb uns amics en un xalet de Xàbia es va precipitar ahir des de quatre metres d’altura quan intentava fer-se una foto (una autofoto). Estava assegut en la barana del balcó de l’habitatge, va caure d’esquena i es va pegar un violent colp contra el terra de formigó.

L’accident va ocórrer cap a les 7 del matí. De seguida hi van arribar patrulles de la Guàrdia Civil i de la Policia Local, així com sanitaris i un equip mèdic. El jove no va arribar a perdre en cap moment el coneixement. El metge i els sanitaris el van immobilitzar i estabilitzar. Després el van traslladar en ambulància a l’Hospital de Dénia, on se li estan fent proves per a conéixer l’abast de les lesions.

No és la primera vegada que un turista pateix una violenta caiguda en tractar de fer-se una foto.