Cullera homenatja el gran compositor Joaquim Rodrigo

L’Auditori Municipal de Cullera va acollir el cap de setmana passat la I Biennal Joaquín Rodrigo dedicada a la figura i l’herència musical del mestre valencià. Al festival va assistir la filla del músic, que, com el seu pare, passa llargues temporades en aquesta ciutat.

La guitarrista internacional Ana Santisteban va ser l’encarregada d’homenatjar l’artista dissabte. El grup OMsemble va actuar diumenge amb un recital de piano i violí a càrrec d’Antonio Oyarzábal i Claudia Sansón.

“La Biennal Joaquín Rodrigo és per a persones amants de la música clàssica i també per a joves que estudien música, gaudeixen anant a concerts i senten, a més, afinitat amb Joaquim Rodrigo”, va assenyalar el director artístic, Bernardo Alcalá Tello. Alcalá Tello va afegir: “Hem volgut descobrir la persona que va existir darrere del mestre a través de la seua música i de la música de cambra en general”. La seua intenció és incorporar aquest festival a altres ciutats a les quals l’artista va estar vinculat, com és el cas de Sagunt, on va nàixer, o València, lloc on va estudiar el mestre.

A més, des de la Biennal han iniciat una via de col·laboració amb la Fundació ONCE amb l’objectiu que artistes joves invidents puguen participar en futures edicions.