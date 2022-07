Elx nomenarà fill predilecte el jurista Tomás Vives a títol pòstum

L’Ajuntament d’Elx nomenarà fill predilecte de la ciutat el jurista il·licità Tomás Salvador Vives Antón, que va morir diumenge, amb 83 anys, a València. L’alcalde, Carlos González, va informar ahir que així ho proposarà a la Junta de Govern Local “no només per les seues qualitats professionals excepcionals, sinó per la seua talla humana i per la petjada que deixa a la ciutat”. “Era una persona molt entranyable i molt volguda”, va manifestar el responsable de l’equip de govern, que va assenyalar que el pesar d’aquest per la notícia “és immens”, tant com “la unànime admiració i reconeixement a la grandesa de la seua figura com a mestre de juristes i persona exemplar, compromesa amb els valors, principis i drets fonamentals més sòlids del nostre estat democràtic”.

El títol de fill predilecte a Elx es troba regulat en l’article 6 del Reglament d’honors i distincions del consistori, que diu que “només pot recaure en els nascuts en el municipi i que, per les seues destacades qualitats, mèrits i serveis en benefici, millora o honor d’Elx, hagen aconseguit un alt prestigi públic i consideració general indiscutible”. Per la seua banda, el president de la Generalitat, Ximo Puig, va lamentar ahir la defunció de l’exvicepresident del Tribunal Constitucional i va destacar la seua “aportació al dret i a la democràcia”, a més d’agrair-li la seua labor perquè “aquest país tinguera un estat de dret”. En declaracions a la premsa, Puig va qualificar Vives com un dels “juristes més insignes” de la Comunitat Valenciana i va remarcar la seua “actitud positiva, de convivència i de defensa dels drets humans”. També va enaltir la seua figura la consellera de Justícia, Gabriela Bravo, que va definir Vives com un jurista i un humanista “insubstituïble”.