Un exèrcit d’experts digitalitzarà els comerços de Ciutat Vella

Els comerços de Ciutat Vella, “els que més van patir la falta de mobilitat”, seran els primers beneficiaris d’un programa de digitalització que promourà l’Ajuntament i que, finançat pels fons europeus Next Gen, consistirà en la posada a punt dels negocis per a les exigències del present i el futur.

La iniciativa està oberta a 300 autònoms i pimes i consisteix en un treball en profunditat, en el qual una brigada d’assessors “faran un itinerari personalitzat” i donaran les solucions necessàries per a cada comerç, “estiguen en l’estat de maduresa digital que estiguen. Des dels que tenen consolidada la venda en línia als que ni tan sols han començat”, ha assegurat el regidor Borja Sanjuán en la seua nova comesa de Desenvolupament Econòmic. La sol·licitud de l’assessorament ja es pot demanar en el web municipal “i treballem sobre l’escenari de començar al setembre”. “No és un pla estàndard, sinó personalitzat a les necessitats de cada negoci. Per a uns serà un simple programa de caixa, o la signatura digital, però per a uns altres pot ser començar de zero. I no és simplement un diagnòstic i unes recomanacions: s’arribarà fins al final en el procés. No ens ha de fer por la digitalització”. L’acció es completa amb 30 cursos i 120 seminaris web.

La presidenta de la Confederació Empresarial Valenciana (CEV), Eva Blasco, ha posat en relleu la necessitat d’atendre primer els comerços del centre històric, “perquè, a més, són els que paguen els IBI més cars, però volem que siga en tota la ciutat”.

Amb tot, Sanjuán ha recordat que “la transformació i la venda digital no han de ser menyscapte de la presència física. No hi ha res pitjor per a un barri que carrers buits. Però sí que és necessari perquè es puga vendre més i ser més competitius”.