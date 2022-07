Manises es converteix en l’únic gran aeroport d’Espanya a superar els valors prepandèmia de passatgers

Després de dos anys marcats per l’afecció turística a causa de la covid-19 i ja en ple estiu, l’aeroport de València ha aconseguit superar les xifres mensuals prèvies a la pandèmia en el nombre de passatgers. Segons les dades notificades aquest mateix matí per Aena (operador d’aeroports que gestiona l’aeròdrom valencià), corresponents al mes de juny, Manises va registrar 800.000 viatgers (800.102, en concret) que han triat l’aeroport com a punt d’eixida o d’arribada aèria.

Aquesta xifra, la més alta de la sèrie històrica per a un mes de juny, suposa, a més, un creixement del 2,55 % respecte al registre que la base valenciana es va anotar el juny de 2019, quan el nombre total de passatgers va ascendir a 780.180, la qual cosa converteix, en paral·lel, l’aeroport valencià en l’únic dels deu principals aeròdroms d’Espanya en què els valors ja es troben per damunt dels que s’anotaven abans de la pandèmia. Malgrat aquesta pujada, els valors de trànsit aeri total de passatgers a la Comunitat Valenciana (2.145.194 persones) no va arribar, al juny, als valors de 2019 (2.318.356). El motiu d’això és que l’aeroport d’Alacant-Elx, el cinqué amb més moviment de turistes de tot el territori nacional, es va quedar en un total d’1.345.092 passatgers mensuals, un 12,6 % menys que el juny de 2019 (1.538.176). Aquesta caiguda suposa, a més, empitjorar el percentatge de pèrdues de passatgers que s’havien registrat tant a l’abril (-10,5 %) com al maig (-9,3 %). Amb això, en l’acumulat del primer semestre, els aeroports valencians sumen més de 9,2 milions de passatgers, dels quals 5,7 han estat vinculats a Alacant i 3,5 a València. Aquesta xifra, però, suposa el 85 % del que s’anotava en aquest mateix període en 2019, quan el total de passatgers en les bases de l’autonomia ascendia a 10,8 milions. Diferències en les operacions Quant al nombre d’operacions, entre els dos aeroports valencians es van executar més de 15.800 aterratges o enlairaments aquest passat mes de juny: el d’Alacant-Elx va ser el seté que més en va fer (8.846 vols), i el de València, el huité (6.957). No obstant això, si es mira el balanç respecte a les xifres prepandèmia, la situació és molt diferent entre totes dues bases. Mentre Manises es col·loca ja lleugerament per damunt de les xifres de 2019 (6.922), l’alacantina és la tercera entre les deu més grans del país —per darrere de Madrid-Barajas i Barcelona-el Prat— que més lluny se situa encara dels seus valors abans de la covid (10.049). Quant a l’acumulat, el nombre d’operacions des de l’inici de l’any fins ara a la Comunitat Valenciana ascendeix a quasi 75.000 (74.253), 40.523 en l’aeroport alacantí i 33.750 en el valencià. Les mercaderies creixen Finalment, respecte a les mercaderies, durant el mes de juny, Manises va arribar a moure 1,2 tones en productes transportats. Aquest balanç suposa un increment del 16,7 % respecte al mateix període de 2019 i converteix l’aeroport valencià en el cinqué d’Espanya amb més pes en moviment després de Madrid-Barajas (45,6 tones), Barcelona-El Prat (13,2), Saragossa (7,6) i Vitòria (6,6). Per la seua banda, l’aeroport d’Alacant-Elx es va situar, en aquest barem, en el desé lloc, amb 431.147 quilograms transportats en mercaderies, un 33 % més que en 2019. En l’acumulat de l’any a l’aeroport de València s’han mogut 6,8 tones, i al d’Alacant, 2,2 tones.