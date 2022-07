Sánchez passa per alt el finançament autonòmic, però esmenta la gigafactoria de Sagunt

El president de Govern, Pedro Sánchez, ha centrat la seua primera intervenció en el debat sobre l’estat de la nació en la situació econòmica i ha anunciat noves mesures en matèria impositiva i fiscal, entre les quals destaca la creació d’un impost als beneficis extraordinaris de les grans empreses elèctriques. Més desapercebuda ha sigut la presència de l’agenda valenciana en un discurs que ha superat l’hora i mitja de duració.

Sense cap mena de referència al finançament autonòmic, Sánchez ha eludit, en el seu primer debat sobre l’estat de la nació com a president, esmentar el principal problema de la Comunitat Valenciana. Per contra, la gigafactoria de bateries per a vehicles elèctrics de Sagunt sí que ha trobat espai en el discurs del president. Sánchez emmarca aquest projecte dins de la política industrial que s’està posant en marxa en col·laboració amb el sector privat. Espera que, juntament amb la planta prevista a Extremadura, “creen milers de llocs de treball i asseguren un futur brillant per a la indústria de l’automòbil”.

El líder de l’executiu ha fet esment, així mateix, a la descentralització d’organismes, en línia amb el projecte federal que defensa. Una mesura secundada de fons pel Consell, partidari de la redistribució de les institucions per tot el país, però no en la forma, perquè Puig és partidari de traslladar des de Madrid també organismes ja constituïts.

Des de la tribuna d’oradors, Sánchez ha reafirmat el compromís del seu govern d’abolir la prostitució. Un anunci que suposa la reafirmació de les polítiques impulsades pel Consell i que el PSOE va adoptar com a propi i va considerar prioritàries després del seu XX Congrés Federal, que va celebrar-se a València el mes d’octubre passat.