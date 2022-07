Brussel·les adverteix Espanya sobre el cas Pegasus i recorda que s'ha de garantir el respecte als drets fonamentals

La vicepresidenta de la Comissió Europea responsable d'Estat de Dret, Vera Jourová, ha fet una crida a fer una reflexió sobre l'ús del programari d'espionatge Pegasus en diversos països europeus, entre els quals ha esmentat Espanya, per a advertir que la defensa de la seguretat nacional no és un "xec en blanc" i que hi ha d'haver garanties del respecte dels drets fonamentals.

"Encara que sovint està lligat a la seguretat nacional, això no significa que hi haja un xec en blanc per a l'ús d'instruments tan intrusius", ha advertit Jourova, durant una roda de premsa a Luxemburg per a presentar el tercer informe anual de l'executiu comunitari sobre la situació de l'estat de dret en els estats membres.

Per primera vegada, l'informe inclou una "descripció dels problemes" per l'ús de Pegasus a la Unió Europea i, segons ha assenyalat la vicepresidenta comunitària, el document "esmenta Polònia, Hongria, Espanya i França", països on el programa d'espionatge s'ha utilitzat "contra periodistes, advocats, polítics i eurodiputats".

En aquest context, Jourová ha evitat referències directes a cadascun dels casos, però ha incidit en el fet que ha d'haver-hi "salvaguardes" per a assegurar que es respecten els drets fonamentals dels investigats. "És un tema greu sobre el qual cal pensar", ha conclòs.

Investigacions en marxa

L'informe sobre l'estat de dret en països de la Unió Europea compta amb un capítol sobre Pegasus i altres programes d'espionatge, en el qual repassa de manera descriptiva la situació en els quatre estats assenyalats per la vicepresidenta comunitària.

Sobre Espanya, el document recorda que hi ha investigacions en marxa per a aclarir l'ús de programari d'espionatge, i recorda que per a recórrer a escoltes telefòniques i altres pràctiques similars els serveis d'intel·ligència han de comptar amb una ordre judicial.

En tot cas, l'avaluació anual de l'executiu comunitari evita en aquest capítol fer recomanacions específiques als països assenyalats i es limita a demanar que es garantisca que els controls i contrapesos institucionals són "robustos", i que el poder exercit per l'autoritat pública responsable estiga sotmés a l'escrutini d'altres òrgans de l'Estat.