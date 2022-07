Burjassot controla amb càmeres els accessos al municipi

Burjassot ha instal·lat 23 càmeres de vigilància en onze punts diferents del municipi que corresponen a entrades i eixides. “L'objectiu de la ubicació d'aquestes càmeres és salvaguardar la seguretat viària de les veïnes i els veïns de Burjassot”. Tal com ha assenyalat l'alcalde, Rafa García, “estan situades en les entrades i eixides del municipi per a controlar el trànsit rodat en aquests punts i, a més, en el cas de cometre's qualsevol mena de delicte, en el qual, per exemple, un vehicle fugira, poder saber en temps real no sols per on entra o ix de Burjassot, sinó també la identificació d'aquest. Serà una eina molt beneficiosa per al treball de la nostra Policia Local”.

De moment, “en aquesta primera fase, les càmeres s'han situat, com hem assenyalat, en les entrades i eixides de Burjassot i, en la segona fase, l'objectiu que ens hem plantejat és situar-les també a l'interior del municipi, tenint-les com a eina per a poder ajudar en el control del trànsit i ampliar la seguretat viària en altres zones de la nostra ciutat. Així mateix, i en cas de necessitat, poden servir de suport per a col·laborar en l'esclariment d'una altra mena de delictes”, ha conclòs el màxim representant municipal.