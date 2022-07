La C. Valenciana frega els 40 °C en espera del pitjor dia de l'onada de calor

La Comunitat Valenciana va veure ahir com l'onada de calor que passa per la Península deixava en el seu mercuri registres de quasi 40 °C. Com resulta habitual, Xàtiva va marcar la temperatura més alta amb 39 graus, un menys que en la jornada de dilluns, en la que està sent una setmana molt càlida però, això sí, exempta del vent de ponent. Això implica que els registres no foren tan alts com ho podrien haver sigut, allunyant-se de rècords històrics.

Amb temperatures també molt altes es van situar localitats com Llíria i Turís, amb 36,4 graus, o Atzeneta del Maestrat, amb 36,3 graus. Per darrere, Jalance amb 36,1 graus, segons els registres de l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet). A les capitals de província, Castelló va ser la que va registrar un valor més alt amb 34 graus, mentre que Alacant es va quedar en 33,8, per damunt de València, amb 33,2 graus centígrads. Aquestes van ser les previsions meteorològiques per a aquests dies en què la Conselleria de Sanitat ha decretat l'alerta sanitària en alguns municipis davant les prediccions fetes dins del Programa de prevenció i atenció als problemes de salut derivats de les temperatures extremes a la C. Valenciana. En concret, sota aquesta premissa es troben 253 localitats de vint-i-set comarques, quasi la meitat de municipis valencians de l'Alt Palància, el Camp de Morvedre, el Camp de Túria, el Racó d'Ademús, la Vall de Cofrents-Aiora, la Canal de Navarrés, la Costera, la Foia de Bunyol, la Marina Alta, Utiel-Requena, la Ribera, la Safor, la Vall d'Albaida, l'Horta i els Serrans. Les nits tropicals d'almenys 25 graus també seran un problema per a un total de 83 municipis d'aquestes comarques. El quadre tèrmic d'ahir s'agreujarà hui: l'alerta afectarà també l'interior nord de València i s'estendrà, en el mateix tram horari que dimarts, al litoral de la província de València i a l'interior sud de la de Castelló. Segons Aemet, a l'interior nord de València podria arribar-se localment als 39 graus, mentre que a l'interior sud les màximes podrien arribar als 40 graus. El dijous continuarà l'alerta de nivell groc a l'interior de la província del litoral sud, també entre les 13 i les 21 hores, per temperatures màximes de 37 o 38 graus.