Carmen Calvo despulla el seu taller a l'IVAM

L'artista Carmen Calvo (València, 1950) rep aquest dijous el Premi Julio González, que entrega l'Institut Valencià d’Art Modern (IVAM). Per a conéixer la seua obra i les seues «obsessions», el centre del carrer Guillem de Castro li dedica una retrospectiva poc usual -més aïna una «retroperspectiva», segons la directora, Nuria Enguita, en referència a mirar al futur sense oblidar el passat. La també Premi Nacional d'Arts Plàstiques revela el seu univers a la Galeria 1 del museu, on, juntament amb algunes de les seues peces més representatives, ha traslladat part del seu taller.

Calvo, Enguita i el comissari de la mostra, Joan Ramon Escrivà, van presentar aquest dimecres l'exhibició que reuneix 70 peces que revisen les principals línies d'investigació de l'artista des de finals dels anys seixanta fins a l'actualitat. Grans instal·lacions, ninots, cabell o maniquins són alguns dels elements que el visitant trobarà a la sala que dona al carrer i que es poden apreciar a través de les grans vidrieres del museu. I, per primera vegada, l'artista ha traslladat a l'exterior part del seu taller: prestatgeries amb motles, còmodes que alberguen objectes personals en els calaixos, espills o retalls que una vegada van estar al bany de l'artista s'exhibeixen fora del seu hàbitat natural. «El taller d'un artista és important com a món poètic i de les seues reflexions. Portar l'estudi suposava apreciar la matèria primera del treball de Carmen Calvo. La càrrega simbòlica de la seua obra s'entén millor si es veu el seu estudi», va dir Enguita.

L'exposició -concebuda com un collage, segons va comentar Escrivà, una tècnica molt habitual en Calvo- «és una manera de veure el món. Les peces tenen el seu xoc de significats, demostren les claus de l'obra de Carmen Calvo», va afegir. Escrivà va destacar l'obra que rep el visitant, una gran instal·lació procedent del Museu Nacional Centre d'Art Reina Sofia que representa centenars de làpides i punyals, i que va suposar una de les primeres incursions de Calvo en aquesta disciplina. El comissari va assenyalar també la importància dels maniquins en l'obra de l'artista, que la vinculen amb la fascinació dels surrealistes; la presència dels ninots, que li ve de la seua infància, o la proliferació del cabell en les seues obres, element que representa la dona. Un impressionant globus terraqüi del qual penja una llarga cabellera articula la idea de Calvo sobre la identitat de la dona, la seua sexualitat i els castics als quals ha sigut sotmesa al llarg de la Història.

Calvo, que es va mostrar «contenta» amb el premi, va assegurar que l'exposició «ha tret l'ànima del meu taller». No obstant això, va ser més reticent, entre riures, a especificar quines són aquestes «obsessions» que han marcat la seua trajectòria: «Això no ho puc dir, jo sé quines són i per això em tanque al meu taller», va explicar. Encara que sí que es va mostrar oberta a compartir la seua obra: «M'encantaria fer una exposició amb gent intervenint la meua obra», va proposar.

L'exposició, que compta amb obra d'institucions públiques, privades, col·leccionistes particulars i de la mateixa artista, es podrà visitar fins al pròxim 6 de novembre.