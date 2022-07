Joan Ribó insta Meriton perquè presente un projecte

Joan Ribó, alcalde de València, va reaccionar ahir després d'haver rebut l'Ajuntament un esborrany per part del València CF sintetitzant les conclusions a les quals es va arribar en la reunió de la setmana passada. Amb aquests documents el club pretén que des d'Urbanisme es conserven uns certs beneficis urbanístics per a acabar l'estadi.

«El València CF va presentar un esborrany sobre les conclusions de la reunió. En principi, les conclusions les estem analitzant. Però el més fonamental és que presente bé el que vam parlar. No vull donar-lo per bo definitivament, però està bé», va expressar el dirigent polític.

Ara bé, el procés ha de continuar. «El club ha de presentar ara un projecte per a acabar l'estadi», va avançar. «La idea de 66.000 espectadors més 4.000 més (aforament ampliable) està bé», va valorar. Això sí, es va referir a unes recents declaracions de Ximo Puig en les quals el president de la Generalitat expressava que des de les autoritats es faria «tot el possible» per acabar el camp «dins de la legalitat».

«Jo ací compartisc totalment la idea del president de la Generalitat (Ximo Puig). Si s'adapta a les normes, als papers..., fem-lo ja. En 2030 hi ha faena (Mundial 2030)», va resoldre.

Cal recordar que València és una de les seus per a la candidatura ibèrica d'Espanya i Portugal per a la cita mundialista en 2030 i que la ciutat ha sol·licitat albergar partits en el Nou Mestalla, que hauria d'estar evidentment acabat. El club, tal com va publicar l'Ajuntament després de la reunió entre Ribó i Layhoon, es comprometria (falta que ho faça per escrit) a acabar-lo abans de 2025, després de més de tretze anys amb les obres parades.