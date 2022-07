Puig anuncia una rebaixa fiscal a l'empresa familiar en la Llei de pressupostos de 2023

Dies d'anuncis en la política. A les propostes desgranades per Pedro Sánchez en el debat d'estat de la nació al Congrés se suma Ximo Puig, que, des d'Elx, ha anunciat una rebaixa fiscal per a les empreses familiars. L'objectiu, ha dit el president de la Generalitat en l'acte 'Converses de futur', és "no limitar el creixement de les empreses", perquè la Comunitat Valenciana necessita "empreses de major grandària".

"El problema més greu de la nostra economia per a la productivitat i la innovació és la grandària de les nostres empreses", ha assegurat el cap del Consell, que ha indicat que malgrat que "el que és menut és bell, el que és gran, també". Així, en l'objectiu de no limitar el creixement en un territori en el qual "l'empresa familiar està absolutament present", Puig ha indicat que s'elaboraran mesures fiscals per a poder donar suport a aquestes companyies i facilitar la seua ampliació.

En aquest sentit, ha assegurat que el seu desig és que açò puga ser viable en el pròxim pressupost de la Generalitat, el de 2023. Aquesta modificació entraria dins de la Llei d'acompanyament als comptes autonòmics, en què, a més de les mesures de fiscalitat, l'executiu autonòmic també preveu incorporar-hi altres modificacions legals variades, des de canvis en la Llei de participació fins a la modificació en la Llei de carreteres.

Puig ha indicat que l'empresa familiar està "absolutament present a la Comunitat Valenciana", i que per això cal impulsar "mesures preventives en l'àmbit fiscal perquè no es produïsca cap efecte negatiu". No obstant això, la seua posada en marxa no arribaria fins al gener, una vegada entren en funcionament els nous comptes i les Corts donen el vistiplau al projecte legislatiu que les acompanya.