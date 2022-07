Rafa Llopis, primer fitxatge del Proinbeni Units Pel Bàsquet Gandia

Rafa Llopis, nascut a Gandia el 28-06-1993 (29 anys) i de 2,02 metres d'alçada es converteix en la primera incorporació de l'equip entrenat per Alejandro Mesa per a la pròxima temporada.

Procedent del Limerick Celtics Basketball Club i sent un dels millors jugadors d'aquesta passada campanya en la lliga irlandesa, aportarà experiència, talent en atac, tir exterior i descaradura en la pista.

Va començar a jugar als 11 anys a Massanassa (València) i als 14 se'n va anar a Mislata, on posteriorment, i ja en categoria sènior, va coincidir amb Alejandro Mesa en Maristas.

Amb 21 anys va recalar en el CEB Llíria, on va jugar en Lliga Nacional per a finalitzar la temporada següent en el Club Bàsquet Alginet, on va estar cinc temporades en Lliga EBA. Als 27 anys va tindre l'oportunitat de créixer en una categoria superior anant-se'n al Básquet Navarra (Pamplona) de LEB Plata, per a finalitzar la temporada passada en el Limerick Celtics Basketball Club de la lliga irlandesa, on va ser jugador referent i un dels millors de la lliga.