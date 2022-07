La Secretaria de l'Ajuntament valida el contracte del nou regidor socialista Javier Mateo en València Activa

L'Ajuntament de València celebrarà hui una sessió extraordinària en la qual prendrà possessió el regidor Javier Mateo, que substitueix Pilar Bernabé en el càrrec, nomenada la setmana passada delegada del Govern a la Comunitat Valenciana. I ho farà coneixent ja un informe de la secretaria municipal que esmena la plana a l'Agència Valenciana Antifrau i valida la contractació de Mateo i de la seua companya Mar Marín com a subdirectors de la fundació municipal València Activa. Segons la Secretaria, les fundacions poden contractar personal de confiança tenint en compte el "dret privat" i sense sotmetre's als principis de la contractació pública. A més, explica que la figura dels subdirectors troba acomodament en la Llei de fundacions i són càrrecs de confiança del patronat que els ha nomenats, de manera que "no hi resulten aplicables les normes administratives ni els principis d'igualtat, mèrit i capacitat".

Javier Mateo i Mar Marín van ser nomenats subdirectors de la fundació municipal València Activa la passada legislatura i els dos van formar part de la llista socialista de les passades eleccions. Fa un any Mar Marín va deixar la fundació per a dedicar-se a la docència i Javier Mateo ha seguit en el càrrec fins que la regidora Pilar Bernabé ha sigut nomenada delegada del Govern i ha corregut la llista socialista, és a dir, fins que ha sigut designat seté regidor del partit Socialista, càrrec del qual prendrà possessió hui en un ple extraordinari.

Durant tot aquest temps els dos càrrecs han estat en dubte per una suposada contractació a dit i finalment l'Agència Antifrau, a petició del PP, va obrir un expedient en el qual constaven irregularitats en les dues contractacions per no haver estat sotmeses a un procés regit pel principi de publicitat i lliure concurrència. Segons l'agència, no s'haurien justificat els seus mèrits, capacitat i idoneïtat per al càrrec.

Arran d'aquest expedient, la Fundació València Activa va sol·licitar un informe de la Secretaria de l'Ajuntament sobre aquests contractes, i la Secretaria va entregar ahir en el patronat de la fundació un document que dona validesa a aquests. En principi, explica que la condició de València Activa de fundació "la sotmet al règim de dret privat, sense que li resulte d'aplicació en la relació amb els seus empleats o en la seua organització i gestió de personal cap norma administrativa". Recorda el document que la figura del director i dels subdirectors troba acomodament en la Llei de fundacions de la Comunitat Valenciana, segons la qual "es podrà encomanar la gestió ordinària o administrativa de les activitats de la fundació a un gerent i preveure l'existència d'altres càrrecs amb funcions consultives o merament executives". "Així doncs -diu el document- tals càrrecs, en cas d'existir estatutàriament, queden evidentment subjectes a la confiança del patronat formant part del govern de la fundació, que és el que els nomena, i sense que hi resulten aplicables les normes administratives ni els principis d'igualtat, mèrit i capacitat".

La Secretaria admet dos retrets de l'Agència Antifrau, en el sentit que "els nomenaments es van produir amb caràcter previ al fet que es reconegueren estatutàriament tals càrrecs", recordant, així mateix, que "les contractacions laborals s'han de formalitzar per escrit". I en aquest sentit diu que si aquestes dues places, ara vacants, es cobreixen de nou, han de tindre's en compte aquests advertiments.

A aquest informe, la direcció de València Activa ha afegit algunes consideracions que seran remeses a l'Agència Antifrau. La primera és que en el moment de les contractacions no estava vigent la Llei de la funció pública valenciana. Així mateix, encara que no hi ha un informe formal, sí que hi va haver consultes al servei de personal de l'ajuntament. "La contractació no va ser verbal, ja que hi ha una acta de nomenament formal i una alta en la Seguretat Social", hi afig. I recorda de manera contundent que "el personal de la fundació no és funcionari de carrera, sinó personal laboral".