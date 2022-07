Carcaixent fumiga zones amb aigua per a frenar les plagues

L'Ajuntament de Carcaixent ha reforçat durant aquesta setmana els treballs habituals de fumigació a la localitat per a frenar les molestes plagues del mosquit tigre i la mosca negra. Els tècnics han abordat tant el nucli urbà com la resta del terme, encara que han intervingut amb major èmfasi en les zones humides com ara barrancs o embornals.

A més, el consistori va insistir en la importància que tenen els veïns en la lluita contra aquests insectes, «ja que al voltant del 80 % dels focus de mosquit tigre es detecten en propietats privades». Es tracta, així mateix, de zones en les quals no es poden aplicar aquests tractaments, per aquesta condició d'espais privats. Evitar els embassaments d'aigua resulta clau per a combatre'n la proliferació.