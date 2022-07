El desbloqueig dels ports de la Xina i dels Estats Units congestiona Valenciaport

El port de València accentua els problemes de congestió de les seues terminals de contenidors després de l'obertura de l'emplaçament de Xangai -el de més trànsit de mercaderies del món- i altres de la Xina, així com de la costa oest dels Estats Units (sobretot Los Angeles). Tal com constata l'informe d'activitat del primer semestre de l'Autoritat Portuària de València (APV), l'alçament de les restriccions per la covid-19 en el sud-est asiàtic està tenint un "signe positiu" el mes de juny en el moviment de contenidors d'exportació i importació el juny de 2022.

Els contenidors plens de càrrega (exportació) creixen un 1,78 % i els de descàrrega (importació) augmenten un 10,71 %. No obstant això, els plens de trànsit (és a dir, els que deixen els vaixells en els molls i sense eixir del recinte portuari els carreguen altres embarcacions per a portar-los a altres destinacions) descendeixen un 17,7 % "pel desviament de les navilieres a altres ports", explica l'informe de l'entitat presidida per Aurelio Martínez.

En aquest sentit, el butlletí estadístic de l'APV revela que en el primer semestre de l'any, la conjuntura econòmica encara mostra un resultat negatiu en el trànsit total de mercaderies amb un descens del 2,37 %, i en moviment de contenidors registra una baixada del 6,46 %, amb la qual cosa la xifra total es queda en 2.637.604 TEU (unitats de contenidor de vint peus). "La incertesa mundial generada per la guerra d'Ucraïna, la pujada dels combustibles, els alts preus de les matèries primeres o la inflació llasten les exportacions de la majoria dels sectors", adverteix l'informe de Valenciaport.

El semestre continua marcat per la conjuntura econòmica i geopolítica actual. Així, entre gener i juny d'enguany, Valenciaport ha mobilitzat un total de 41.641.585 tones, un 2,37 % menys que el mateix període de 2021. Amb tot, els líquids creixen un 73,23 %, els sòlids baixen un 3,1 % i la mercaderia no "containeritzada" puja un 5,41 %.

El sector energètic és el més dinàmic, amb un creixement del 100 %, destacant l'activitat del gas natural que entra pel port de Sagunt que ha triplicat el total d'aquesta font d'energia, passant de 672.033 tones en 2021 a 1.849.854 en 2022. Els Estats Units és el principal importador de gas natural, seguit per Nigèria i Oman.

Els Estats Units segueix líder

Per països, els Estats Units i Itàlia lideren el trànsit total de mercaderies, amb increments del 21,39 % i del 2,56 % respectivament. Mentrestant, el Regne Unit (+70,3 %) és el país que més puja en el primer semestre de l'any.

Durant aquests primers sis mesos de l'any cal destacar l'activitat del trànsit ro-ro (mercaderia que es mou en vaixells que transporten càrrega rodada com ara camions o vehicles), que ha crescut un 3,86 % i acumula 6.562.770 tones. El nombre d'unitats de transport intermodal (UTI) -és a dir, el moviment en ferrocarril- augmenta un 7 %, mentre que els automòbils en règim de mercaderia pugen un 5,73 % i se situen en 291.601 unitats. També creix el trànsit de passatgers, tant el regular, que augmenta un 93,46 %, com el de creuer, que arriba als 157.744 davant el semestre de 2021, en què no hi va haver creuers.

Respecte a les vendes a l'exterior, descendeixen els vehicles i elements de transport (-1,12 %) i agroalimentari (-10,26 %), encara que creixen les fruites i hortalisses un 8,48 %, materials de construcció (-6,38 %), productes químics (-15,23 %) o altres mercaderies (-15 %).