L'OMS desaconsella tractar la covid amb dos fàrmacs de baix cost

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha desaconsellat hui tractaments contra la covid basats en la colquicina (un fàrmac contra la gota) o amb fluvoxamina (un antidepressiu), malgrat que estaven generant "cada vegada més interés" pel seu fàcil accés i el baix preu d'aquests fàrmacs en molts mercats.

Usar aquests dos tractaments en casos lleus o moderats de covid no és recomanable "per no haver-hi suficient evidència de millora en els pacients", i fins i tot haver-hi "danys potencials" en els subjectes, va subratllar un panell internacional d'experts de l'OMS en una guia que es publica hui en la revista BMJ (antiga British Medical Journal).

La recomanació es llança després d'estudiar els resultats de tres controls aleatoris (en 2.000 pacients en el cas de la fluvoxamina i en més de 16.000 per a la colquicina).

En aquests controls no s'han identificat reduccions en el nombre de pacients que requereixen hospitalització o ventilació mecànica, mentre que hi ha "incertesa sobre els efectes que els fàrmacs tenen en l'organisme", van assenyalar.

Amb anterioritat, experts de l'OMS havien recomanat l'ús de tractaments contra la covid amb nirmatrelvir, ritonavir, sotrovimab, remdesivir, molnupiravir, corticoesteroides i IL-6.

No obstant això, havien rebutjat la utilització de plasma convalescent, ivermectina i hidroxicloroquina, altres fàrmacs que en anteriors fases de la pandèmia van ser considerats com a possibles tractaments contra la covid.