La mitjana d'edat dels valencians puja de 39 a 44 anys en dues dècades

L'envelliment de la població valenciana no sols continua imparable, sinó que s'ha agreujat amb la pandèmia de la covid-19, segons els últims indicadors demogràfics que publica l'Institut Nacional d'Estadística (INE). La mitjana d'edat a la Comunitat Valenciana supera per primera vegada els 44 anys (44,04), tres anys més que la de fa una dècada (41,38) i quasi cinc més que la de 2002. Si fem la comparació amb l'any 1975, en ple boom demogràfic, la diferència és abismal. Llavors, el valencià tenia una edat de 33,38 anys de mitjana, onze anys menys que ara.

La bretxa entre el nombre de defuncions i de naixements és cada vegada més gran i, a més, s'ha accentuat amb el virus Sars-Cov-2. La Comunitat Valenciana va registrar en 2021 un total de 35.627 naixements (un descens del 0,4 %) i 49.733 morts (1.184 més que l'any anterior, un augment del 2,4 %), cosa que suposa un saldo vegetatiu negatiu de 14.106 persones. A més, el nombre de fills per dona al tancament de 2021 era d'1,22 a la Comunitat Valenciana (1,19 de mitjana a Espanya) i l'esperança de vida en nàixer de 82,2 anys (83,1 a Espanya), segons l'estadística de moviment natural de població publicada per l'Institut Nacional d'Estadística.

Segons les dades de l'INE, a la Comunitat Valenciana, la taxa bruta de mortalitat en 2021, el segon any de la pandèmia, va ser de 9,8 defuncions per cada mil habitants (lleugerament per damunt de la mitjana d'Espanya, 9,5). A Espanya hi va haver l'any passat un total de 336.811 naixements (un 1,3 % menys que en 2020) i 450.687 defuncions (un 8,7 % menys), cosa que suposa un saldo vegetatiu negatiu de 113.023 persones.

L'envelliment de la població valenciana queda reflectit en l'increment imparable de les persones majors de 65 anys, l'edat en la qual està fixada la frontera cap a la vellesa. L'any 2002, la població valenciana que tenia més de 65 anys representava el 16,37 %, un índex que en 2022 ja se situa en el 20,14 %. Hi ha una altra dada aclaparadora: el nombre de persones majors de 80 anys ha passat del 3,51 % de l'any 2002 al 5,76 % de 2022. Quasi 6 persones de cada 100 han arribat ja a la huitena dècada de vida a la Comunitat Valenciana. Mentrestant, el total d'homes i dones que superaven la barrera dels 100 anys al final de 2021 era de 721, pels 523 que hi havia l'any 2001.

El nombre de persones que superen els 80 anys es triplicarà en 30 anys i es multiplicarà per 7 en 2100: de 137 milions en 2017 passaran a 425 milions en 2050 i a 3100 milions en 2100, segons estimacions de Nacions Unides. A Espanya, els majors de 65 anys representen ja un 25 % de la població. Hui, quan una persona compleix 60 anys encara s'espera que visca una mitjana de 25 més.

Si hi ha una dada que reflecteix millor la progressió de l'edat a la Comunitat Valenciana és la de l'Índex d'Envelliment, que expressa la relació entre la quantitat de persones adultes majors i la quantitat de xiquets i joves (quocient entre persones de 65 anys i més respecte de les persones menors de 15 anys, multiplicat per 100).

En 1975, l'índex era de 37,08; en 2022, és de 132,6, més de quatre vegades superior. La xifra actual contrasta amb la de principis del mil·lenni, quan el nostre país era encara jove: en 1999 encara hi havia més població menor de 16 que major de 64, amb un índex d'envelliment del 99 %. A partir de l'any 2000 Espanya ja és un país envellit, amb un índex d'envelliment que supera el 100 %.

En el top 50 de zones longeves

La Comunitat Valenciana està en el top 50 de zones del món més longeves, segons dades d'Eurostat. La primera autonomia espanyola que apareix en els rànquings regionals europeus, que aglutinen totes les subdivisions administratives principals dels Vint-i-set, és Galícia, amb 83,7 anys d'expectativa vital. Està en sisena posició total, a molt poqueta distància de la primera, l'illa francesa de Còrsega (84,0 anys). La Comunitat Valenciana està en el lloc 49, amb una esperança de vida de 82,6 anys.