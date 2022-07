L'onada de calor encara no acaba: un altre pic d'altes temperatures està a punt d'arribar a València

L'onada de calor que abraseix més de mitja península Ibèrica, inclosa la Comunitat Valenciana, va marcar ahir un dels seus pics més alts amb temperatures de quasi 44 graus a Xàtiva (la més alta des de 2016) i registres de més de 40 °C a Carcaixent, Jalance i Ontinyent, entre altres municipis. Però l'onada de calor no acaba i en els pròxims dies s'arribarà a un altre dels seus pics més alts, tal com adverteix l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet).

Serà aquest cap de setmana i, segons els experts, serà una jornada molt semblant a la d'ahir dimecres. "Aparentment bufarà brisa -indiquen des de la delegació valenciana de l'Aemet-, però en realitat es tractarà d'un vent de llevant en tots els nivells de la troposfera que no serà tan eficient per a refrescar el territori".

El segundo pico cálido de esta ola de calor lo tendremos el fin de semana, cuando ocurrirá lo mismo que hoy, aparentemente soplará brisa, pero realmente será un viento de levante en todos los niveles de la troposfera que no será tan eficiente para refrescar el territorio. — AEMET_C. Valenciana (@AEMET_CValencia) 13 de julio de 2022

I és que, igual que va ocórrer ahir, encara que en superfície bufe aparentment brisa, en altura hi ha vent de component sud i no hi ha contrabrisa, la qual cosa impedeix que es retinga l'aire fresc prop del sòl. En aquestes condicions, no es refresca el territori perquè l'aire amb menys temperatura s'escapa a capes més altes.

Aquesta situació és la que preveu demà l'Agència Estatal de Meteorologia i, per al cap de setmana, de nou temperatures molt altes amb valors que a la ciutat de València arribaran als 36 °C a l'ombra, fregaran o fins i tot podrien superar els 40 °C a la Ribera, i es quedaran en 40 a l'interior sud, en punts com Xàtiva.

Alerta per calor a València

Però, mentre arriba aquest nou pic en l'onada de calor, les altes temperatures continuen obligant a activar les alarmes meteorològiques, com succeeix hui. El pitjor s'espera a l'interior sud de la província de València, on s'esperen marques d'uns 40 °C a l'ombra i, en el cas de Xàtiva, fins i tot de més de 42 °C. A l'interior nord s'arribarà als 39 graus i a més de 40 en el cas del Racó d'Ademús. En el litoral sud, per la seua banda, es preveuen els valors més elevats en la zona situada més a l'interior, on es podria arribar als 39 °C.

Les alertes, taronges a l'interior i groga en la costa, s'han posat en funcionament a la una de la vesprada i es prolongaran fins a les nou de la nit.

Demà la situació de calor sufocant es repetirà i s'activarà l'alerta groga en tota la província. El pitjor, com sempre, s'espera a l'interior, on el mercuri podria pujar fins als 38 graus; en la costa les temperatures seran més altes en les zones més interiors i en el prelitoral, amb marques de més de 36 graus. La preemergència s'estendrà, com hui, des de la una de la vesprada fins a les nou de la nit.