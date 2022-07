Ribó es compromet a mantindre la majoria dels interins de l'Ajuntament de València

L'alcalde de València, Joan Ribó, s'ha compromés a buscar la manera perquè romanguen en els seus llocs "la gran majoria, per no dir tots", els interins de l'Ajuntament, que són al voltant de 1.800 en l'actualitat. Ribó intervé d'aquesta manera en l'aferrissat conflicte que mantenen els sindicats amb la Regidoria de Personal que dirigeix Luisa Notario, que en les seues bases per a estabilitzar el personal interí atorga 1,5 punts per als que ja treballen a l'Ajuntament i 1 punt per als de fora. Per als sindicats, això suposa que el 80 % dels interins se n'anirien al carrer, per la qual cosa ells proposen una relació de 4-1 en aquesta baremació perquè la immensa majoria s'hi quede.

El conflicte ha arribat a tal punt que els treballadors han iniciat mobilitzacions davant el consistori a l'espera que es posen sobre la taula noves bases. Enmig d'aquest enfrontament, l'alcalde, Joan Ribó, ha fet unes declaracions en les quals s'acosta considerablement als sindicats i els treballadors. A falta dels problemes legals que puguen presentar-se, l'alcalde creu que és possible acostar-se a aquesta relació de 4 punts a 1 que proposen els sindicats i estabilitzar la majoria dels afectats. Ribó recorda que València és una ciutat de 800.000 habitants i que el seu ajuntament no és el mateix que el d'un poble més menut, en referència a la possible arribada de treballadors d'altres municipis a l'empara d'aquest concurs.