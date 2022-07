Salven la vida d'una dona que van traure inconscient de la mar a Calp

Una dona de 45 anys ha patit una parada cardiorespiratòria i ha perdut el coneixement mentre es banyava a la platja de la Fossa de Calp. Els banyistes han tret la dona de l'aigua. De seguida hi han arribat els socorristes d'Eulen, que és l'empresa que vigila les platges de la localitat, i han iniciat les maniobres de reanimació. També hi ha acudit una dotació de la Creu Roja. Després hi ha arribat l'ambulància del SAMU.

El CICU (Centre d'Informació i Coordinació d'Urgències) ha rebut l'avís a les 11.40 hores. El facultatiu i els sanitaris del SAMU li han fet a la banyista maniobres de reanimació avançada. Han aconseguit recuperar les seues constants vitals i revertir la parada cardíaca. Després de 45 minuts de dur a terme les maniobres de reanimació, s'ha aconseguit recuperar el pols de la víctima. L'equip mèdic l'ha estabilitzada i traslladat en l'ambulància del SAMU a l'hospital de Dénia. Presenta símptomes d'ofegament.