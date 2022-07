Sri Lanka decreta un toc de queda després de les últimes protestes antigovernamentals

Les autoritats de Sri Lanka han anunciat aquest dijous la imposició d'un toc de queda a partir de les 12.00 hores (hora local) al districte de Colombo, la ciutat més poblada i antiga capital del país, enmig de l'onada de manifestacions dels últims dies i després de la fugida del país del president, Gotabaya Rajapaksa.

El Departament d'Informació del Govern singalés ha indicat que el toc de queda estarà en vigor entre les 12.00 i les 5.00 hores del divendres, un dia després que el primer ministre i ara president interí, Ranil Wickremesinghe, decretara l'estat d'emergència a l'illa.

Per la seua banda, els manifestants han decidit abandonar els edificis oficials que havien ocupat durant els últims dies, incloses les residències oficials del president i el primer ministre, tal com ha recollit el diari singalés Daily Mirror.

Wickremesinghe va ser nomenat president interí durant la jornada del dimecres, hores després que Rajapaksa abandonara el país amb destinació a Maldives. A pesar que el mandatari s'havia compromés a dimitir el 13 de juliol, fins al moment no ha formalitzat l'anunci.

Després d'això, Wickremesinghe va instar les forces de seguretat del país perquè feren el necessari per a "restaurar l'ordre" per a acabar amb "l'amenaça feixista" arran de la forta onada de protestes i va confirmar la creació d'una comissió formada per tres comandants de les Forces Armades i l'inspector general de la Policia, que han donat autorització a prendre les mesures pertinents per a frenar l'avanç dels manifestants.

Wickremesinghe ha assegurat durant els últims dies que dimitirà una vegada es forme un govern inclusiu després de la dimissió de Rajapaksa, si bé els manifestants, que fa setmanes que estan mobilitzant-se per a protestar contra la crisi econòmica i l'empitjorament de la qualitat de vida, han exigit al primer ministre que també dimitisca. S'espera que el president interí siga triat a tot tardar el 20 de juliol i a l'espera d'eleccions, les quals no haurien de celebrar-se més tard del març de 2023.