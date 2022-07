Famílies de Calp exigeixen que el seu institut torne a impartir el Batxillerat de matí

Famílies i alumnes de l’IES Ifac de Calp exigeixen que el Batxillerat es torne a impartir en aquest centre en horari de matí i no de vesprada (de 15 a 22 hores). Han recollit més de 500 signatures. Però lamenten que el centre s’enroque i mantinga per al pròxim curs el torn vespertí. Recorden que el Batxillerat es va passar a les vesprades per la pandèmia i perquè els estudiants estigueren més separats en les classes. Ara, però, ja s’està normalitzant tot i el Batxillerat segueix relegat a la vesprada. Sostenen que s’ha produït “una baixada evident del rendiment acadèmic” i aquest horari dificulta la conciliació familiar (els joves estan sols a casa als matins, atés que els seus pares treballen). A més, aquests alumnes no poden, a les vesprades, fer activitats esportives, artístiques o educatives.

Aquestes famílies han fet públic el seu malestar davant de la decisió del Consell Escolar, que afirmen que no els representa i on els professors són majoria, de mantindre el Batxillerat a les vesprades. Exigeixen que hi haja una votació en la qual participen tots. Adverteixen que hi ha famílies que s’han vist abocades a portar els seus fills als instituts d’altres pobles. També precisen que mantindre el torn de vesprada no pot justificar-se en la massificació d’aquest institut, que té capacitat per a 500 alumnes i que ara n’acull més de 1.100. Els alumnes de Batxillerat en són 77. “Però aquesta massificació ja existia abans de la pandèmia. L’Ajuntament ofereix altres instal·lacions, hi ha edificis estupends dels quals podríem disposar”, indiquen aquestes famílies, que assenyalen que, “a la desesperada”, poden demanar-se barracons i classes prefabricades per a normalitzar els horaris i que el Batxillerat torne a l’horari de matí.