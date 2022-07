La Generalitat activa els tràmits per a les pròximes eleccions

Si les coses no canvien i Ximo Puig manté les seues intencions, les eleccions a les Corts se celebraran el 28 de maig de 2023, juntament amb la majoria de les comunitats autònomes i tots els ajuntaments. Malgrat que encara queda quasi un any, la Conselleria de Justícia, de la qual depén l’oficina electoral, ha fet ja un pas més en els preparatius de la pròxima cita electoral i ha activat l’habitual maquinària burocràtica. L’objectiu és que quan s’acosten les dates, el procés s’haja agilitzat el màxim possible.

Segons recull la plataforma de contractació del sector públic, la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública ja ha fet púbic l’anunci de la licitació, per més de 700.000 euros, per al subministrament de paperetes, sobres, actes i impresos que s’utilitzaran en les pròximes eleccions autonòmiques de 2023 i que seran fonamentals per a poder dur a terme la votació. Està previst que el contracte siga adjudicat a l’empresa que millor complisca els requisits sol·licitats per la Generalitat, a principis d’octubre.

La major part del pressupost es destinarà a les despeses de les paperetes, per a les quals es preveu una despesa total de 658.963 euros. A les urnes seran convocats més de tres milions i mig de valencians que no es poden quedar sense la possibilitat de depositar el seu vot en cas que tots ells decidiren acudir-hi. Només que hi haja una desena de partits, caldrien més de 35 milions de paperetes. Així mateix, se li afegiran 89.000 euros més per als sobres oficials i 30.000 euros més per a les actes que segellen el resultat.

El so de la maquinària burocràtica licitant ja les paperetes podria alçar les alertes quan encara falta un any per a la data prevista. Potser es preveu un avançament electoral? Res més lluny de la realitat, o, almenys, aquesta possibilitat no és la que marca el calendari del departament que dirigeix Gabriela Bravo. L’inici d’aquests tràmits entra dins del calendari previst en qualsevol convocatòria electoral, una vegada la legislatura encara el seu últim any.

De fet, el febrer d’aquest mateix any, la Generalitat va prelicitar el tractament de les dades durant l’escrutini amb un pressupost de quasi 1,3 milions d’euros, que inclou, a més, partides per a la comprovació de les candidatures presentades, així com la prestació dels serveis que pogueren requerir les juntes electorals durant l’escrutini general. Un altre pas més dins dels aparells administratius.

La prova que la publicació d’aquesta licitació en la contractació del sector públic no porta aparellat un avançament de les eleccions autonòmiques per part de Ximo Puig és que en el passat cicle electoral, l’anunci previ de la licitació per a subministrament de paperetes, actes i impresos es va fer l’agost de 2018 i les eleccions es van celebrar el 28 d’abril de 2019. En aquella ocasió va haver-hi avançament, sí, d’un mes respecte a la data prevista. Però aquest es va decidir a última hora. La burocràcia té els seus temps i moltes vegades no són els de la política.