L’Ajuntament de València ordena el desallotjament de quatre famílies d’un edifici ocupat a Orriols

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de València aprovarà hui el desnonament de quatre famílies que tenen ocupada una finca d’Orriols inclosa en el PAI Agustín Lara-Avinguda de la Constitució, en el qual està inclòs el famós “forat de la vergonya”. Per a les quatre famílies ja s’ha posat en marxa un procés d’assignació d’habitatges per part dels serveis socials i se’ls ha requerit també per a atendre els menors afectats, però hauran d’eixir de l’edifici en el termini de deu dies. En cas contrari, es posarà en marxa una expulsió forçosa.

El PAI d’Agustín Lara és una de les assignatures pendents de l’urbanisme valencià per ser el PAI on està el denominat “forat de la vergonya”, un forat fet en la paret pels veïns per a comunicar-se entre dos carrers.

La seua posada en marxa, però, ha sigut molt complicada per tractar-se de parcel·les i immobles abandonats els propietaris dels quals s’han resistit a les expropiacions. I quan això semblava estar resolt, el PAI troba un últim obstacle, que és que un dels edificis, el número 204 de l’avinguda de la Constitució, està ocupat per quatre famílies amb menors.

En vies de reallotjament

Per a resoldre el problema, els serveis socials municipals ja han pres cartes en l’assumpte i les quatre famílies estan en vies de reallotjament en habitatges socials, però l’Ajuntament ha activat el procés de desnonament administratiu per a començar, a petició de l’agent urbanitzador i amo dels edificis, el PAI Agustín Lara com més prompte millor.

Les famílies, en conseqüència, tenen 10 dies per a deixar els habitatges. Si no ho fan, l’Ajuntament, que té huit dies per a executar el desnonament, fixarà un dia per a això i advertirà que es procedirà a traure tots els estris i demolir les edificacions que siguen necessàries per a l’execució del pla urbanístic.