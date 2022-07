L’hostaleria de Cullera aposta pel reciclatge

El sector de l’hostaleria a Cullera participa en la campanya de banderes verdes per al reciclatge promoguda per Ecovidrio. Un total d’onze municipis de la província de València competiran en aquesta iniciativa, en la qual es guardona l’esforç de més de 1.016 establiments hostalers i l’activisme de les localitats per la sostenibilitat durant els mesos d’estiu.

La campanya preveu accions per a donar resposta al notable increment de la generació de residus d’envasos de vidre en zones costaneres ocasionat pel turisme estival, ja que, en aquests mesos, es consumeixen un terç dels envasos de vidre que es posen en circulació i un 50 % d’aquests es genera directament en el sector hostaler, per la qual cosa la seua implicació és clau per a crear un model més circular i descarbonitzat. Durant aquest temps, educadors ambientals faran enquestes en els diferents establiments de la ciutat, unes enquestes en les quals s’analitzaran alguns aspectes com la gestió eficient dels residus, l’eficiència energètica o el consum responsable. En un context d’emergència climàtica, serà possible comptar amb una fotografia del sector en aquest àmbit i compartir casos d’èxit i bones pràctiques escalables. En finalitzar la temporada, Ecovidrio premiarà els dos establiments de la Comunitat Valenciana més madurs en la gestió ambiental de la seua activitat.