Les platges del Perellonet i el Perelló no es tancaran al juliol després d’ajornar les obres de regeneració

La Delegació del Govern ha decidit ajornar al mes de setembre les obres de regeneració de les platges del Perellonet i el Perelló, cosa que significa que no es tancaran al públic la setmana que ve, com estava previst. Així ho ha traslladat la Demarcació de Costes a l’alcalde pedani del Perellonet, Luis Zorrilla, i a l’alcalde del Perelló —entitat local menor del municipi de Sueca—, Juan Botella, les dues localitats afectades.

La decisió s’ha pres en una conversa amb els municipis de València i el Perelló (Sueca), en la qual s’han atés les al·legacions de tots dos, que no volien tancar les platges una setmana en plena temporada estival. També els grups de l’oposició havien posat el crit al cel per la falta de tacte per a triar les dates.

Segons fonts de la Delegació del Govern, les obres són necessàries, però, amb l’ajornament, s’intenten evitar les molèsties als estiuejants i el col·lapse de la CV-500, que és la carretera que connecta les dues platges i per la qual anaven a circular els camions per a portar arena des del Perellonet fins al Perelló. És, a més, una carretera saturada de vehicles durant tot l’estiu.

La sol·licitud de transvasament va ser presentada pel Perelló per la pèrdua d’arena en una àrea de 200 metres de la seua platja, provocada pels temporals de pluja. Tant la Delegació del Govern com la Demarcació de Costes continuen considerant “necessari” el transvasament d’arena sol·licitat pel Perelló, de manera que es durà a terme en el moment en el qual finalitze el període estival.

El portaveu de Ciutadans a l’Ajuntament de València, Fernando Giner, s’ha mostrat satisfet per aquesta decisió, perquè “no tenia sentit que es fera en plena temporada estival”. Al seu judici, una actuació d’aquestes característiques hauria d’haver-se realitzat abans.