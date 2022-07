El Nou Mestalla es presenta com a opció per al Mundial 2030

El València CF va assistir, aquest dijous, a una reunió clau per al Mundial 2030: la trobada de les candidatures dels estadis. L’RFEF va citar a Las Rozas els clubs i les ciutats que opten a albergar partits del campionat, una reunió en la qual el representant de l’entitat blanc-i-negra va ser Christian Schneider, cap d’operacions.

Les càmeres d’À Punt van captar l’arribada dels tres participants de la candidatura de València: Salvador Gomar, president de l’FFCV; Javier Mateo, nomenat recentment regidor d’Esports de l’Ajuntament, i el mateix Schneider. El Nou Mestalla és un dels quinze estadis espanyols preseleccionats per a la cita mundialista. Onze d’aquests tiraran avant i se sumaran als que designe Portugal per a compondre la candidatura ibèrica que es presentarà a la FIFA.

En la reunió que va tindre lloc a Las Rozas, l’RFEF va traslladar als clubs i a les ciutats quines característiques ha de complir cada estadi i quines garanties han d’oferir. Tots els estadis han de tindre un mínim de 40.000 espectadors, per la qual cosa alguns dels estadis candidats requereixen ampliacions. Per a albergar les semifinals és necessari un aforament de 60.000, per la qual cosa el Nou Mestalla podria acollir un d’aquests dos partits després de l’acord per a inaugurar el camp amb 66.000 seients ampliables a 70.000.