El temps mitjà d’espera als hospitals puja a 48 minuts

Els pacients que acudeixen a les urgències dels 26 hospitals públics de la Comunitat Valenciana esperen una mitjana de 48 minuts fins que són atesos pel primer facultatiu, segons una resposta oferida per la Generalitat Valenciana a pregunta de la diputada Rebeca Serna, en la qual s’aporten dades des de 2019 fins a juny de 2022. El temps que els pacients esperen fins que entren en la consulta ha augmentat un minut respecte a abans de la pandèmia, en 2019, un marge que es va reduir fins als 41 minuts en 2020. L’any passat es va incrementar fins als 44 minuts.

Segons les dades facilitades per la Generalitat, els hospitals de la província de València són els que menys col·lapse pateixen en els serveis d’urgències, ja que el temps mitjà d’espera és de 39 minuts, molt inferior als centres d’Alacant i Castelló, on cal esperar una mitjana de 56 i 55 minuts, respectivament.

Els hospitals en els quals els pacients han d’esperar més temps per a ser atesos són els de Torrevieja, General de Castelló, Dénia, Comarcal de Vinaròs, la Marina Baixa i Vinalopó, entre altres. El cas de Torrevieja és singular. En aquesta primera meitat de 2022, el temps mitjà d’espera era de 146 minuts, més del doble que el segon en aquesta llista, el General de Castelló (71 minuts). S’explica a quedar-se sota mínims de personal després de l’acomiadament de 200 sanitaris abans de tornar a la gestió pública directa de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, una vegada finalitzat el contracte de 15 anys adjudicat en l’època del PP a l’empresa Ribera Salud. Aquesta és la segona àrea sanitària gestionada per l’esmentada empresa que recupera el Govern valencià, després de fer el mateix amb la de l’hospital d’Alzira l’abril de 2018, el primer que es va privatitzar.

Mentrestant, l’hospital valencià en el qual un pacient tarda menys temps a ser assistit pel metge és l’Hospital General d’Ontinyent, seguit del de Requena, amb mitjanes d’entre 23 i 25 minuts. Destaquen, també, per la solvència dels seus serveis d’urgències el Lluís Alcanyís de Xàtiva, l’Arnau de Vilanova, el Vega Baja o l’Universitari d’Elx, tots per davall dels 40 minuts.

Les dades facilitades per la Generalitat, però, no són compartides pels sindicats sanitaris. “L’increment del temps d’espera és major que el que figura en aquestes llistes. Hi ha més visites a urgències després de la pandèmia, però no s’han reforçat a penes els serveis d’urgències”, explica la secretària general de la Federació de Sanitat i Sectors Sociosanitaris de Comissions Obreres del País Valencià. “Denúncies per col·lapse d’urgències sempre n’hi ha hagut per part dels treballadors, però ara són més freqüents. Abans passava en moments puntuals, com en períodes vacacionals, i ara és pràcticament constant. Els problemes per a atendre les persones en urgències ara és constant, sense lloc per a llits. És molt pitjor que abans de la pandèmia. Això ho expliquen els treballadors”, afig.

El problema, segons Atiénzar, ve “de la pressió que hi ha en l’atenció primària, que es trasllada als serveis d’urgències dels hospitals. Malgrat l’increment de 5.000 noves places, encara en falten 9.000 per a estar en la mitjana”, afirma Atiénzar.