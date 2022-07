El barri de Campanar sumarà dues noves zones verdes

“El barri de Campanar tindrà dues noves zones verdes que sumen quasi 3.000 m², i es donarà solució a un buit urbà que durant dècades ha romàs sense desenvolupar, amb solars i descampats que ara podran convertir-se en nous habitatges i espais lliures per a les veïnes i veïns”, ha assegurat la vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament i Renovació Urbana, Sandra Gómez, que ha destacat que també “es resol tota la façana de l’avinguda Pius XII i es dignifica aquest punt tan visible en una de les entrades principals a la ciutat”.

Aquesta actuació forma part del Pla de reforma interior Plaça Pare Domènech, l’avaluació ambiental del qual va ser aprovada en la passada sessió de la Junta de Govern Local, i que es troba delimitat per les avingudes de Tirso de Molina, Pius XII i Campanar. Segons ha explicat la vicealcaldessa, comprén una superfície de més de 12.000 m² i es troba ocupada per edificacions de diversos tipus. Actualment, hi ha un gran edifici deshabitat i també una edificació menor que formava part de construccions agrícoles del barri de la Figuera. La resta del sòl de l’àmbit són solars sense un ús específic.

“L’objectiu del PRI és donar solució definitiva a l’àmbit, que roman sense integrar-se en la trama urbana de la ciutat, per a dotar-lo dels serveis i dotacions corresponents”. Per a fer-ho, l’ordenació proposada completa la trama de la resta del barri amb dos blocs lineals que tanquen les mitgeres vistes, tal com preveu el pla general vigent, i amb el mateix nombre de plantes que els edificis confrontants.