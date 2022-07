La Diputació de Castelló promociona l’ús de la ceràmica en entorns urbans

Els projectes ceràmics de les localitats de Puebla de Arenoso i Canet lo Roig han sigut els guanyadors –primer i segon, respectivament– de la cinquena edició del concurs de regeneració urbana (CRU) de la Diputació de Castelló. Cada un rebrà una inversió provincial de 225.000 euros per a executar els projectes de transformació urbana premiats pel jurat professional. En tots dos casos s’ha valorat la integració i el paper de la ceràmica castellonenca com a protagonista de les reformes.

El CRU és una de les grans cites anuals del món de l’arquitectura i l’urbanisme a Espanya, un mèrit que se suma a una ja consolidada tasca de promotor de l’ús del taulell en entorns urbans.

El projecte de Puebla de Arenoso, de l’arquitecte Javier López, té com a lema “La mirada circular” i sorgeix amb la voluntat de crear un espai de descans per als veïns i visitants. Amb aquest objectiu, s’empra un paviment ceràmic disposat en forma radial que emula el recorregut dels bous quan, antany, en aquell mateix lloc, es trillava el gra.

El projecte de Canet lo Roig, desenvolupat per l’estudi d’arquitectura L’Erreria, té com a lema “Camí de rajoles grogues” i proposa una gran catifa ceràmica que siga escenari de tots els usos que el municipi puga requerir com a escenari per a espectacle, celebració d’esdeveniments populars, espai de descans, mirador o àrea turística i cultural.