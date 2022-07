Els 27 comprometran 500 milions d’euros més per a armar Ucraïna

Els ministres d’Afers Exteriors de la Unió Europea han signat, aquest dilluns, un acord polític per a comprometre 500 milions d’euros més per a finançar la compra d’armes per a Ucraïna, la qual cosa eleva el suport del bloc a Kíiv, enfront de la invasió russa, a almenys 2.500 milions d’euros en els cinc mesos que ja dura la guerra.

Així ho ha avançat el president del Consell Europeu, Charles Michel, en un missatge difós en les seues xarxes socials per a “celebrar l’acord polític” dels Vint-i-set per a desemborsar un cinqué tram d’ajuda al Govern de Volodímir Zelenski. En la reunió de ministres d’Exteriors de la UE a Brussel·les s’ha constatat que hi ha “la voluntat i el consens” necessaris per a mantindre el suport a Ucraïna i, per tant, alliberar els 500 milions d’euros, si bé l’adopció formal no s’ha produït encara, ja que requereix tràmits parlamentaris addicionals en alguns estats membre, han matisat a Europa Press fonts europees. Amb això, els fons per a costejar la compra d’armes que s’enviaran a Ucraïna ascendiran a 2.500 milions d’euros, una inversió que és a càrrec del Fons Europeu de Suport a la Pau. Amb aquest instrument, els països de la Unió Europea sufraguen l’enviament de material militar a Kíiv per a respondre a l’agressió ordenada per Moscou, una mesura sense precedents en suport a l’Exèrcit ucraïnés.