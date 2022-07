Internes d’un centre de salut mental d’Elda denuncien els abusos sexuals d’un zelador

La primera setmana de juliol, diverses dones internes del Centre Específic per a Malalts Mentals (CEMM) d’Elda van denunciar a la direcció del centre haver sigut víctimes de presumptes abusos sexuals comesos sobre elles per un dels zeladors.

El CEMM —públic però gestionat per Grupo Eulen— va apartar immediatament el treballador i va denunciar els fets a la Policia. En aquest sentit, fonts del centre han assegurat a Información que, tan prompte com es va tindre coneixement dels fets, es va presentar la denúncia.

Asseguren que la Conselleria de Polítiques Inclusives n’està informada “des del primer moment” i rebutgen fer més declaracions sobre aquest succés, que encara està sent investigat.

L’àrea que dirigeix Aitana Mas defensa que treballa, en coordinació amb la justícia, per aclarir aquests “desafortunats fets”. Amb la informació de què disposa, la Conselleria valora “molt positivament la rapidesa de reacció de la direcció del centre per a atallar els fets, exposar-los a les autoritats i haver assegurat el benestar de les residents que van verbalitzar l’abús”.

Situació de vulnerabilitat

Segons fonts pròximes al cas, els presumptes abusos s’haurien comés sobre diverses persones especialment vulnerables per la gravetat dels seus problemes de salut mental, de tipus crònic, així com per la medicació que prenen habitualment.

No obstant això, aquest no ha sigut l’únic altercat greu en el centre d’Elda en les últimes setmanes. Dies abans de donar-se a conéixer aquest presumpte cas d’abusos, va haver-hi un enfrontament entre diverses persones que va acabar amb un altre dels interns ingressat en la Unitat de Cures Intensives de l’Hospital d’Elda, amb cremades greus. Fonts d’Igualtat desitgen “una ràpida recuperació” a la víctima de l’agressió i asseguren que, segons la informació de què disposen, aquest intern podria rebre l’alta mèdica la setmana que ve.