La segona onada de calor toca sostre

La segona onada de calor de l’estiu ha tocat sostre aquest cap de setmana des que es va declarar el passat 10 de juliol. Segons va explicar l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), a partir de hui s’espera un lleuger descens de les temperatures, pel fet que la DANA que es troba en l’oest de la Península, que provocava l’entrada d’una massa d’aire molt càlida d’origen africà i que ha romàs pràcticament estàtica, iniciarà un moviment cap al nord-est que permetrà l’entrada de vent més fresc des de l’Atlàntic, cosa que provocarà un descens tèrmic.

No obstant això, està previst que les temperatures continuen sent “significativament altes”. Segons la predicció de l’agència meteorològica, els termòmetres seran hui especialment elevats en l’interior de les províncies de València i d’Alacant, on “localment es poden superar els 36 graus”. De mitjana, les màximes rondaran els 34 graus a Alacant i els 33 a València i Castelló.

Les mínimes seran de 24 graus a Alacant, 23 a València i 22 a Castelló. També bufarà “vent fluix de l’est i el sud-est, que tendirà a moderat en l’interior nord de Castelló de vesprada”.

Ahir, els termòmetres van registrar a Xàtiva 39,6 graus de màxima; seguida d’Atzeneta del Maestrat, amb 39; Jalance, amb 38,8; Turís, amb 38,4; Llíria, amb 38,2; Ademuz, 38,1; Carcaixent, 37,6; Barx, 37,2; Chelva, 37,2; Ontinyent, 37,1; Elx, 36,9; l’aeroport de València, 36,9; Utiel, 36,4; Sagunt, 36,3; i Alcoi i Novelda, 36.

En aquest sentit, Aemet a la Comunitat Valenciana va recordar, ahir, que les temperatures del mes de juliol no estan sent “extremadament altes”, però “sí persistentment altes durant l’última setmana”. Una calor anòmala que, segons van apuntar des de l’agència meteorològica, va començar “molt prompte aquest estiu, ja que juny va ser extremadament càlid, el més càlid de la sèrie, i els dies 15, 16 i 17 de juny encara es mantenen com els més càlids de l’estiu climàtic de 2022”.

Es manté l’avís

Així mateix, la Conselleria de Sanitat ha mantingut activa l’alerta sanitària per onada de calor extrema en més d’un centenar de municipis, entre els quals hi ha Ademuz, Aras de los Olmos, Carcaixent, Culla, Castelló, Dénia, Gandia, Xàbia, Morella, Simat de la Valldigna, Vilafamés o Xaló. S’esperen nits equatorials —temperatures mínimes que no baixen dels 25 graus— en fins a 109 localitats, situades sobretot en el litoral de Castelló i Alacant i en algunes zones de l’interior sud de la Comunitat Valenciana.

Encara que per a hui l’Aemet no té cap alerta meteorològica vigent, demà s’activarà un avís groc a partir de les 13 hores i fins a les 21 hores en tot l’interior de la província de València per temperatures màximes de 38 graus en el nord i 39 graus en el sud. A més, el nivell de preemergència per risc d’incendis forestals per a hui, segons han establit els serveis d’Emergències 112 de la Generalitat, és extrem en pràcticament tota la Comunitat Valenciana, a excepció del litoral de Castelló i València, on es manté alt.