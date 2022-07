Col·loquen una estàtua de Guastavino a la plaça de la Reina

La regidora de Patrimoni i Recursos Culturals, Glòria Tello, i el regidor de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi, han acudit a la inauguració de l'estàtua dedicada a l'arquitecte Rafael Guastavino Moreno, que l'Ajuntament de València ha instal·lat a la plaça de la Reina. Glòria Tello ha dit que "a partir de hui, Guastavino deixa de ser el gran oblidat de la nostra ciutat". Tal com ha explicat la regidora, "aprofitant la remodelació de la plaça de la Reina, hem volgut retre homenatge a l'internacionalment reconegut arquitecte valencià Guastavino, en un any en què es compleix el 180é aniversari del seu naixement".

Per la seua banda, Giuseppe Grezzi ha dit que "l'espai guanyat amb la nova plaça de la Reina ens ha permés tributar el merescut reconeixement a aquest gran creador valencià, permetent que per part de l'obra es poguera instal·lar la base de marbre fabricada ad hoc, així com l'escultura de Guastavino en un espai destacat en l'entorn on abans estava l'edifici en el qual va nàixer".

Es tracta d'un personatge valencià que va aconseguir l'èxit gràcies a la utilització de la seua patent d'un sistema de construcció de voltes derivat de la construcció tradicional en la zona mediterrània valenciana, coneguda com a volta paredada. Al final de la seua vida havia construït amb el sistema que ell mateix va idear 360 edificis a Nova York, un centenar a Boston, a més d'altres a Baltimore, Washington DC o Filadèlfia.

Estacions ferroviàries, ponts, catedrals, ajuntaments i museus disposen d'aquest element, tan característic a la Gran Poma, que li va valdre el peculiar apel·latiu d'arquitecte de Nova York. Ara, l'Ajuntament de València instal·la l'escultura prop d'on se situava la seua casa de naixement, abans de l'obertura de l'actual plaça de la Reina.

“És inconcebible que no posem en valor el fet que l'estació central de Nova York, que tantes vegades s'ha mostrat al cinema, és obra d'un valencià"

“És inconcebible que els valencians i valencianes no posem en valor el fet que l'estació central de Nova York, tan característica i que tantes vegades s'ha mostrat al cinema, és obra d'un valencià, entre molts altres edificis importants dels Estats Units. Amb aquesta actuació li donem protagonisme a la figura de Guastavino, que es va inspirar en edificis de València, la seua ciutat, com la Llotja, per a crear la seua patent de volta paredada”, ha detallat Glòria Tello.

Des de la Regidoria de Cultura s'ha decidit contractar el disseny i la realització d'aquesta escultura de l'insigne arquitecte, abillat amb el seu gran abric, el seu barret i el bigot, que intenta traçar un arc sobre el cap evocant l'element arquitectònic axial de la seua carrera.

L'autor de l'obra és Alfredo Llorens García, artista, professor i investigador a la Universitat Politècnica de València amb anys d'experiència i una carrera dilatada com a artista i escultor. Seu és també el bust de Nicolau Primitiu a Massarrojos.